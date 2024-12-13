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В Баку стартовал Форум волонтерских организаций стран СНГ

В Баку стартовал Форум волонтерских организаций стран СНГ 13 декабря в Баку стартовал Форум волонтерских организаций государств-участников СНГ.
Внешняя политика
13 декабря 2024 г. 15:31
В Баку стартовал Форум волонтерских организаций стран СНГ

13 декабря в Баку стартовал Форум волонтерских организаций государств-участников СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, мероприятие продлится до 20 декабря.

Форум проводится при организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана и поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Цель мероприятия - создать динамичную площадку, объединяющую молодежь из разных стран для обмена идеями, развития навыков волонтерства и совместного решения социальных задач.

В работе форума примут участие около 100 молодых людей из восьми стран СНГ.

В рамках мероприятия состоятся панельные сессии, круглые столы, дискуссионные площадки, на которых обсудят ряд тем, в частности, "Волонтерство и цели устойчивого развития", "Глобальные вызовы и локальные решения", "Защита планеты для будущих поколений" и др.

Результатом работы Форума станут приобретенные компетенции и знания, а также выработанные решения по совершенствованию и поддержке сферы волонтерского движения.

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Версия на английском языке Forum of CIS countries' volunteer organizations kicks off in Baku

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