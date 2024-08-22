В Баку стартовала международная конференция по острову Бонайре

В Баку стартовала международная конференция, посвященная ситуации на острове Бонайре, который является колонией Нидерландов.

В Баку стартовала международная конференция, посвященная ситуации на острове Бонайре, который входит в состав Нидерландов, но стремится к самоопределению.

Как сообщает Report, конференция "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку" проходит совместной организации Бакинской инициативной группы (БИГ) и движения "За права человека и перемены Бонайре".

В работе конференции примут участие официальные и должностные лица региональных организаций, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи по деколонизации и др.

Кроме того, на конференции выступят специальный представитель правительства Сент-Винсента и Гренадин, постоянный представитель Белиза при ООН, посланник ЮНИСЕФ по работе с молодежью, посол по работе с молодежью международной организации "Союз стран Карибского бассейна" (Карибское сообщество), председатель Постоянного форума ООН по вопросам африканских народов и другие высокопоставленные лица.

На конференции будут обсуждаться борьба народа Бонайре за освобождение от колониального господства Нидерландов, а также работа, проводимая для вынесения проблемы на повестку дня соответствующих международных организаций.