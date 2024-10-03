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В Баку стартовала международная конференция "Французская политика неоколониализма в Африке"

В Баку стартовала международная конференция "Французская политика неоколониализма в Африке" В Баку стартовала международная конференция, посвященная  Французскому неоколониализму в африканском континенте.
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 10:18
В Баку стартовала международная конференция Французская политика неоколониализма в Африке

В Баку стартовала международная конференция "Французская политика неоколониализма в Африке".

Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке Бакинской инициативной группы (БИГ).

В конференции принимают участие представители африканских стран, в частности Сенегала, Буркина-Фасо, Камеруна, Гвинеи-Бисау, Демократической Республики Конго, Мавритании, Зимбабве, Нигера, Франции и острова Майотта, находящегося под французским управлением.

Одним из участников конференции является известный активист, руководитель НПО "URGENCES PANAFRICANISTES" Кеми Себа.

Себа признан одним из символических лидеров движения за независимость, суверенитет Африки и ведет активную борьбу с неоколониализмом. Он также является одним из главных критиков французского неоколониализма.

Себа родился в Страсбурге, Франция, в 1981 году. В 2024 году правительство Франции лишило Кеми Себу французского гражданства за открытую критику в адрес французских властей за ущерб, причиненный африканским странам в результате колониальной политики Парижа, и поддержку движений за независимость заморских территорий Франции.

Власти Франции также несколько раз арестовывали Себу, чтобы заставить его отступить от своей правой позиции.

В ответ на утрату французского гражданства президент Нигера назначил Себу специальным советником, ряд африканских стран предоставил ему дипломатический паспорт.

Себа обладает широкой аудиторией в различных социальных сетях – у него 1,3 млн подписчиков в Facebook, 370 тыс. в TikTok, 306 тыс. в Instagram, 280 тыс. в "X", с также 230 тыс. в YouTube.

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Версия на английском языке Int'l conference 'French policy of neocolonialism in Africa' ​​starts in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Fransanın Afrikada neokolonializm siyasəti” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir

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