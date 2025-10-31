Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 09:32
    В Баку стартовала международная конференция Бельгийский колониализм: признание и ответственность

    В Баку стартовала международная конференция под названием "Бельгийский колониализм: признание и ответственность", посвященная исследованию колониального прошлого Бельгии и его тяжелых последствий, продолжающих сказываться по сей день.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Бакинской инициативной группой (БИГ) и станет первой подобной площадкой в регионе, где будет дана всесторонняя оценка преступлениям бельгийского колониализма.

    В конференции принимают участие представители бывших колоний Бельгии - Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также дипломаты, эксперты, историки и специалисты в области международного права из восьми стран.

    Главными темами обсуждения станут зверства, совершенные бельгийскими колонизаторами в Африке - массовые убийства, этническое разделение, грабеж культурных ценностей, последствия колониальной политики, продолжающийся неоколониальный контроль над ресурсами африканских государств и необходимость вынесения вопроса о репарациях на международный уровень.

    Отметим, что согласно докладу Рабочей группы ООН по делам лиц африканского происхождения (2019), в период бельгийского колониального правления в Конго, Руанде и Бурунди были убиты около 10 миллионов человек, десятки тысяч - лишены рук, сотни тысяч - принуждены к рабскому труду, а 20 тысяч детей-метисов были насильственно разлучены с семьями и подвергнуты ассимиляции. В документе ООН содержится рекомендация Бельгии создать комиссию правды, открыть архивы и выплатить компенсации пострадавшим народам.

    Фото
    Фото
