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В Баку стартовала конференция "Транснациональные аспекты правоотношений: современные вызовы и цели"

В Баку стартовала конференция "Транснациональные аспекты правоотношений: современные вызовы и цели" В Баку начала свою работу международная конференция "Транснациональные аспекты правоотношений: современные вызовы и цели".
Внешняя политика
17 декабря 2024 г. 10:33
В Баку стартовала конференция Транснациональные аспекты правоотношений: современные вызовы и цели

В Баку начала свою работу международная конференция "Транснациональные аспекты правоотношений: современные вызовы и цели".

Как передает Report, конференция организована в рамках сопредседательства Азербайджана в Тюркской сети судебно-правовой подготовки при Организации тюркских государств (ОТГ).

В мероприятии принимают участие около 90 представителей из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Турецкой Республики Северного Кипра.

В ходе двухдневной конференции будут организованы панельные сессии и дискуссии по вопросам возвращения активов, эффективности борьбы с транснациональной преступностью, внутренних и международных механизмов борьбы с экологическими преступлениями, совершенствования законодательства в сфере коммерческого права и по другим вопросам.

Тюркская сеть судебно-правовой подготовки создана на основе Стамбульского меморандума о взаимопонимании от 11 декабря 2022 года, в ней представлены 11 специализированных учебных заведений стран ОТГ.

Первым сопредседателем сети в 2023 году стала Академия юстиции Турции. 28 декабря 2023 года единогласно было принято решение передать сопредседательство на 2024 год Азербайджану – Научно-образовательному центру Генпрокуратуры и Академии при Министерстве юстиции.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting international conference on transnational aspects in legal relations
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Hüquq münasibətlərində transmilli aspektlər: müasir çağırışlar və hədəflər” adlı beynəlxalq konfrans keçirilir

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