В Баку стартовала конференция ДН "Расширение прав и возможностей женщин"

В Баку стартовала международная конференция Движения неприсоединения по продвижению прав и расширению возможностей женщин.

В Баку стартовала международная конференция Движения неприсоединения по расширению прав и возможностей женщин.

Как передает Report, в рамках двухдневной конференции будут организованы различные интерактивные панельные дискуссии.

В открытии конференции приняли участие омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова, депутаты и другие официальные лица.

В работе конференции принимают участие представители 9 международных организаций, в том числе ООН, ИСЕСКО, Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Среди участников также эксперты из Турции, Узбекистана, Туркменистана, Судана, России, Индонезии, Египта, Венесуэлы, Палестины, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и др. стран.