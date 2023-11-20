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В Баку стартовала конференция ДН "Расширение прав и возможностей женщин"

В Баку стартовала конференция ДН "Расширение прав и возможностей женщин" В Баку стартовала международная конференция Движения неприсоединения по продвижению прав и расширению возможностей женщин.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 09:46
В Баку стартовала конференция ДН Расширение прав и возможностей женщин

В Баку стартовала международная конференция Движения неприсоединения по расширению прав и возможностей женщин.

Как передает Report, в рамках двухдневной конференции будут организованы различные интерактивные панельные дискуссии.

В открытии конференции приняли участие омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова, депутаты и другие официальные лица.

В работе конференции принимают участие представители 9 международных организаций, в том числе ООН, ИСЕСКО, Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Среди участников также эксперты из Турции, Узбекистана, Туркменистана, Судана, России, Индонезии, Египта, Венесуэлы, Палестины, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и др. стран.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting international conference on rights and empowerment of women
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qadınların hüquqları və səlahiyyətləndirilməsi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

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