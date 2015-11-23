Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Баку стартовала 36-я сессия Исполнительного совета ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования). Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие представители международных организаций и зарубежных стран, министры культуры и образования, дипломаты.

Мероприятие началось с чтения аятов Корана.

Исполнительный совет, в который входят представители 52 государств из Азии, Африки и арабского региона, проводит собрание раз в год. На собрании будет рассмотрена деятельность организации, финансовые отчеты и вопросы финансирования ИСЕСКО со стороны стран-участников организации.

26-27 ноября также состоится 12-я Генеральная конференция ИСЕСКО, которая проводится раз в три года. Генеральная Конференция определяет общую стратегию деятельности, проводит координацию и оценку вопросов, входящих в сферу деятельности организации, утверждает план действий на ближайшие три года и бюджет организации. На собрании также ожидается избрание генерального директора организации. Азербайджан является членом ИСЕСКО с 1991 года. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева 24 ноября 2006 года была удостоена почетного звания посла доброй воли ИСЕСКО.