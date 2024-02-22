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В Баку началась 14-ая пленарная сессия Азиатской Парламентской Ассамблеи

В Баку началась 14-ая пленарная сессия Азиатской Парламентской Ассамблеи В Баку стартовало 14-е пленарное заседание Азиатской Парламентской Ассамблеи.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 10:05
В Баку началась 14-ая пленарная сессия Азиатской Парламентской Ассамблеи

В Баку открылась 14-ая пленарная сессия Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, заседание посвящено укреплению регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии.

В мероприятии принимают участие парламентские делегации около 40 государств, в том числе около 10 спикеров.

В рамках сессии будут организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

Пленарная сессия завершит свою работу 24 февраля.

Напомним, что в ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Asiya Parlament Assambleyasının 14-cü plenar sessiyası keçirilir

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