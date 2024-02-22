В Баку началась 14-ая пленарная сессия Азиатской Парламентской Ассамблеи

В Баку открылась 14-ая пленарная сессия Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).
Как сообщает Report, заседание посвящено укреплению регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии.
В мероприятии принимают участие парламентские делегации около 40 государств, в том числе около 10 спикеров.
В рамках сессии будут организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.
Пленарная сессия завершит свою работу 24 февраля.
Напомним, что в ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.