В Баку создан Азербайджано-узбекский экспертный совет

Мозговые центры Азербайджана и Узбекистана создали в Баку Азербайджано-узбекский экспертный совет.

Мозговые центры Азербайджана и Узбекистана создали в Баку Азербайджано-узбекский экспертный совет.

Как сообщили Report в Центре анализа международных отношений (ЦАМО), решение о создании совета принято по итогам конференции “Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества", организованной совместно ЦАМО и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

В мероприятии приняли участие заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Бахтиёр Мустафаев, председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов и др.

Участники конференции обсудили ряд важных вопросов, включая потенциал двух стран в области альтернативной энергетики и создание коридора "зеленой энергии" Центральная Азия-Азербайджан-Европа.

Конференция продолжилась панельными дискуссиями на темы "Стратегическое партнерство Азербайджана и Узбекистана как важный фактор развития сотрудничества между регионами Центральной Азии и Южного Кавказа", "Состояние и перспективы развития азербайджано-узбекского торгово-экономического взаимодействия", "Развитие азербайджано-узбекского транспортно-логистического взаимодействия в новых геополитических условиях".

По итогам конференции принято решение о создании Азербайджано-Узбекского экспертного совета.