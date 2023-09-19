В Баку состоятся мероприятия, посвященные Всемирному дню Хабитат

2 октября в Баку состоится ряд мероприятий, посвященные Всемирному дню Хабитат.

2 октября в Баку состоится ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню Хабитат.

Как передает Report, об этом исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (ООН-Хабитат) Маймуна Мохт Шариф заявила на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Основной темой Всемирного дня Хабитат станет "Устойчивая городская экономика. Города как драйверы роста и восстановления".

На предстоящих встречах будет обсуждаться роль городов в решении актуальных проблем человечества.

"В городах живут 70 процентов населения планеты, поэтому именно за городами – будущее человечества", – отметила Шариф, выступая на совместной пресс-конференции с министром окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехметом Озхасеки на полях саммита ООН по устойчивому развитию.