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В Баку состоятся мероприятия, посвященные Всемирному дню Хабитат

В Баку состоятся мероприятия, посвященные Всемирному дню Хабитат 2 октября в Баку состоится ряд мероприятий, посвященные Всемирному дню Хабитат.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 09:52
В Баку состоятся мероприятия, посвященные Всемирному дню Хабитат

2 октября в Баку состоится ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню Хабитат.

Как передает Report, об этом исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (ООН-Хабитат) Маймуна Мохт Шариф заявила на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Основной темой Всемирного дня Хабитат станет "Устойчивая городская экономика. Города как драйверы роста и восстановления".

На предстоящих встречах будет обсуждаться роль городов в решении актуальных проблем человечества.

"В городах живут 70 процентов населения планеты, поэтому именно за городами – будущее человечества", – отметила Шариф, выступая на совместной пресс-конференции с министром окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехметом Озхасеки на полях саммита ООН по устойчивому развитию.

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Версия на английском языке Events dedicated to World Habitat Day will be held in Baku

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