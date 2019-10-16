В Баку состоялся VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств - ОБНОВЛЕНО

15 октября в Баку состоялся VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, вначале главы государств и правительств сделали совместное фото.

Открывая саммит, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поприветствовал глав государств и правительств. Он сказал:

- Уважаемый Нурсултан Абишевич.

Уважаемые главы государств и правительств.

- Дамы и господа.

Сердечно приветствую всех вас и говорю «Добро пожаловать в Азербайджан!».

Выражаю признательность Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову за успешное председательство за минувший период в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Первый Президент Казахстана, наш аксакал Нурсултан Абишевич Назарбаев принимает участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в статусе почетного председателя Тюркского совета. По инициативе моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана и совместным решением президентов стран-членов Тюркского совета уважаемому Нурсултану Абишевичу присвоено звание почетного председателя. Нурсултану Назарбаеву принадлежат большие заслуги в развитии связей в тюркском мире, создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Сердечно поздравляю Республику Узбекистан по случаю вступления в члены Тюркского совета. Благодарю уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева за это мудрое решение. Данное решение Узбекистана послужит дальнейшему усилению единства и солидарности в тюркском мире, углублению нашего сотрудничества.

Вызывает удовлетворение расширение сотрудничества Венгрии с Тюркским советом. Хочу особо отметить здесь личную роль премьер-министра Венгрии господина Виктора Орбана. В прошлом месяце в Будапеште начал функционировать офис представительства Тюркского совета. Надеюсь, что этот офис придаст импульс развитию связей с европейскими странами и региональными организациями.

А сейчас предоставляю слово Президенту Кыргызской Республики Сооранбаю Шариповичу Жээнбекову как действующему председателю Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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Глава государства Кыргызстана выступил на встрече.

Выступление

Президента Сооронбая Жээнбекова

-Уважаемые главы государств.

Уважаемые участники встречи.

Дамы и господа.

Я очень рад встретиться с вами на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Во-первых, я хочу поблагодарить Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева за его гостеприимство и организацию данной встречи на высоком уровне. Я очень рад, что Президент Узбекистана господин Шавкат Мирзиеев присоединился к нам в качестве полноправного члена нашей организации. Я также поздравляю первого Президента Казахстана господина Назарбаева с его участием в нашем саммите в качестве почетного председателя нашего Совета. По его инициативе и идее был создан данный Совет. Вы внесли большой вклад в создание данного Совета, и думаю, что очень правильным решением было наградить господина Назарбаева почетным званием пожизненного почетного председателя нашего Совета.

В этом году исполняется 10 лет создания нашей организации, и это очень символично, что наш сегодняшний саммит проходит в Азербайджане. С момента создания нашей организации были также созданы Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, а также другие организации.

Уважаемые коллеги, Кыргызстан подходит к заключению своего председательства в нашей организации, и мы приложили все усилия по укреплению дружественных взаимоотношений между нашими странами. Из 55 мероприятий, которые были организованы с момента создания нашего Совета, 15 были проведены в Кыргызстане. В ходе председательства Кыргызстана Узбекистан стал полноправным членом, а Венгрия получила статус наблюдателя в нашей организации. Мы также верим, что открывшееся в Будапеште представительство нашего Совета будет играть в дальнейшем роль в усилении взаимоотношений и связей между цивилизациями тюркских государств и европейских стран. С участием Узбекистана и Венгрии, я думаю, все наши взаимоотношения получат новый толчок. Я верю, что мы сможем в дальнейшем интегрировать наши страны и принимать новые важные документы. Мы смогли создать инвестиционно-интеграционный фонд между нашими странами. Мы работаем в сферах транспорта и промышленности. Также Кыргызстан провел очень плодотворную работу с арабскими странами по получению нашей организацией статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества. Секретариат должен дальше работать в этом направлении. Город Ош был выбран культурным центром тюркского мира. Мы провели ряд культурно-этнографических мероприятий, а также мероприятие, называемое «Ош – столица тюркской цивилизации». Я благодарю всех за вашу поддержку в организации этих мероприятий.

Я надеюсь, что как результат этого саммита мы сможем принять ряд новых документов и поднимем потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особенно важно поддерживать малые и средние предприятия. Кыргызстан, как я отмечаю, всегда будет открыт для наших партнеров из тюркоязычных стран. У нас есть сейчас много совместных предприятий между Кыргызстаном и Турцией, Казахстаном, Узбекистаном. Мы также заинтересованы в развитии наших деловых взаимоотношений с партнерами из Азербайджана и Венгрии. Сегодня я предлагаю усилить сотрудничество между нашими странами также в ИТ-технологиях и продвижении зеленой экономики. Я хочу отметить, что общее ВВП наших стран составляет около 1,5 триллиона долларов. Поэтому нам нужно усиливать наше сотрудничество и использовать наш потенциал. Кыргызстан успешно работает в этом направлении, расширяя транспортные коридоры, строя энергетические предприятия и развивая легкую промышленность и сельское хозяйство. Мы также успешно развиваем такие сектора, как логистика, транспорт, туризм, инновационные технологии. Мы готовы работать с вами во всех этих направлениях.

Членство Кыргызстана и Казахстана в Евразийском экономическом союзе открывает нашим партнерам рынок со 190-миллионным населением. У нашей организации очень много неиспользованного потенциала в развитии экономического сотрудничества.

Еще одно направление в нашем сотрудничестве – это организация Всемирных игр кочевников. Мы передали эстафету проведения этих игр Турции. Я думаю, что сильный авторитет Турции сможет дать новый толчок распространению популярности игр кочевников по всему миру. И приглашаю всех вас активно участвовать в следующих играх кочевников.

Уважаемые коллеги, я передаю председательство в нашей организации Азербайджанской Республике. Экономические реформы и политика по привлечению инвестиций Ильхама Гейдаровича уже дает свои плоды. И сегодня Азербайджан занимает особое и важное место в мировой политике. Мы с радостью воспринимаем все новости о достижениях братского Азербайджана. Под председательством Азербайджана, я верю, будет усиливаться сотрудничество по продвижению и развитию экономики, торговли, инвестиций и других сфер. Я верю, что председательство Азербайджана будет плодотворным. У нас есть огромные возможности для дальнейшего роста. Я думаю, что если мы используем весь наш потенциал и возможности, то сотрудничество между нашими странами улучшит жизнь нашего населения. Теперь я хочу передать слово своему брату и другу – Президенту Азербайджанской Республики, новому председателю Тюркского совета господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на саммите.

Выступление

Президента Азербайджана Ильхама Алиева

-Спасибо, уважаемый Сооронбай Шарипович.

Уважаемые коллеги.

Азербайджан, принявший от Кыргызстана председательство в Тюркском совете, в предстоящий период приложит усилия, направленные на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами. Соединяющие нас общие корни, история, культура и национальные ценности являются важной основой для взаимовыгодной деятельности. Развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами – одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

VII саммит Тюркского совета совпал с десятой годовщиной подписания Нахчыванского соглашения. На саммите глав государств, проведенном в октябре 2009 года в древнем азербайджанском городе Нахчыван, был создан новый институциональный формат сотрудничества между нашими странами. Между основной частью Азербайджана и нахчыванским регионом расположен Зангезур. Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении расчленили великий тюркский мир в географическом отношении. Однако благодаря принятым нами в Нахчыване решениям и нашей совместной работе мы еще больше упрочили единство тюркского мира и продолжаем наше братство. В этом смысле принятие решения о создании Тюркского совета на саммите, проведенном именно в Нахчыване, также имеет большое символическое значение для тюркского мира.

За минувшие десять лет Совет сотрудничества тюркоязычных государств как организация прошел большой путь развития. Совет играет важную роль в развитии сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, транспортной, гуманитарной сферах, в области туризма, информационных и коммуникационных технологий и пр. Расширяются связи Тюркского совета с влиятельными международными организациями. В настоящее время осуществляется плодотворное сотрудничество с такими структурами, как ООН, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ, Организация экономического сотрудничества. ТЮРКСОЙ, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская академия играют важную роль в исследовании нашего богатого культурного наследия, пропаганде на мировом уровне наших материальных и культурных ценностей.

Моим Распоряжением 2019 год был объявлен в Азербайджане «Годом Насими». На днях был торжественно проведен очередной фестиваль Насими. Отрадно, что ТЮРКСОЙ в связи с 650-летием со дня рождения гениального азербайджанского поэта Имадеддина Насими объявил 2019 год «Годом Насими».

Успешно работает Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, которая тесно сотрудничает с рядом межпарламентских организаций. Взаимодействие в таких сферах, как культура, наука, образование, туризм, молодежь и спорт, служит дальнейшему углублению дружественных и братских связей между нашими народами.

Наши саммиты традиционно посвящены темам, охватывающим различные сферы сотрудничества. Тема нашего нынешнего мероприятия - «Развитие малого и среднего предпринимательства» представляет большую актуальность. В 2017 году в Азербайджане было создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Цель создания агентства заключается в поддержке развития малого и среднего предпринимательства. Внутри страны и за рубежом сформировался сильный класс предпринимателей, обладающих широкими возможностями деятельности. На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства предоставил 36 тысячам предпринимателей льготные кредиты на сумму 1,4 миллиарда долларов США. В 2018 году доля частного сектора в валовом внутреннем продукте нашей страны составила 85 процентов.

За последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое. В страну вложено более 270 миллиардов долларов инвестиций, половина из которых – иностранные. Азербайджан является государством с небольшим внешним долгом. Внешний долг Азербайджана составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире.

Реформы, проводимые в экономической сфере, одобряются и международными организациями. В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан вошел в число 20 самых реформаторских стран. В настоящее время Азербайджан является одной из стран, вкладывающих самые крупные инвестиции в экономику Турции. Так, инвестиции Азербайджана в экономику Турции составляют 15 миллиардов, а инвестиции Турции в экономику Азербайджана – 12 миллиардов долларов США.

Сотрудничество между нашими странами, исторически расположенными на древнем Шелковом пути, в транспортной сфере, естественно, является одним из важных направлений. Азербайджан – активный участник транспортного коридора Восток-Запад. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, введенная в строй в октябре 2017 года, является нашим совместным вкладом в восстановление исторического Шелкового пути. Грузоперевалочная способность Бакинского международного морского порта составляет 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. При необходимости грузоперевалочная способность порта может быть увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров. Азербайджан как надежная транзитная страна продолжает усилия для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки. В 2018 году из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено 8 миллионов тонн грузов.

Мы придаем большое значение сотрудничеству в энергетическом секторе. Азербайджан предлагает свои возможности и в этой сфере. Часть энергетических ресурсов наших партнеров из Центральной Азии транспортируется на мировые рынки через Азербайджан.

Мы должны активизировать усилия для привлечения в наши страны иностранных туристов и поощрения туристического потока между нашими государствами. За девять месяцев 2019 года Азербайджан посетили в целом 2 миллиона 400 тысяч туристов, из которых 330 тысяч приходятся на долю тюркоязычных стран. В тот же период 2018 года эта цифра составляла 285 тысяч.

Расширяется сотрудничество между нашими странами в области безопасности. В минувшем месяце в Баку состоялось 22-е заседание Конференции спецслужб тюркоязычных государств. Сотрудничество в этой сфере имеет важное значение с точки зрения укрепления безопасности наших стран и обеспечения региональной стабильности.

Как вам известно, из-за деструктивной политики Армении в урегулировании самой болезненной проблемы Азербайджана - армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нет продвижения. Армения уже около 30 лет, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает захватническую политику против Азербайджана. На оккупированных территориях проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. На этих территориях разрушены и уничтожены принадлежавшее азербайджанскому народу историко-культурное наследие, исламские памятники и наши мечети.

Армения старается наладить тесное сотрудничество с мусульманскими странами. Однако Армения, разрушившая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран. Этот вандализм против нашей религии показывает исламофобскую сущность Армении.

В связи с конфликтом приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, в которых содержится однозначное требование о безоговорочном и полном выводе оккупационных сил с азербайджанских земель. Такие же постановления и резолюции приняли Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, НАТО, Европейский парламент, Совет Европы и другие организации. Армения игнорирует требования данных резолюций и постановлений, уклоняется от выполнения международно-правовых обязательств.

Нагорный Карабах является исторической и исконной азербайджанской землей, неотъемлемой частью Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права. В итоговых заявлениях саммитов Совета сотрудничества тюркоязычных государств также постоянно выражается поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ государств. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших партнеров, поддерживающих справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

С сегодняшнего дня Азербайджан принимает председательство в Тюркском совете. Заверяю вас в том, что в период председательства в организации Азербайджан будет продолжать усилия, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества между нашими странами как на двустороннем, так и многостороннем уровне.

Благодарю за внимание.

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Президент Ильхам АЛИЕВ: Уважаемые коллеги. А сейчас я хочу вручить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву учрежденный Тюркским советом Высший орден тюркского мира.

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Президент Ильхам Алиев вручил Нурсултану Назарбаеву Высший орден тюркского мира.

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Первый Президент Казахстана и почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев выступил на встрече.

Выступление

Нурсултана Назарбаева

-Уважаемые главы государств и правительств, дорогие друзья.

Рад принимать участие в VII встрече Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту Ильхаму Гейдар оглу Алиеву за традиционно теплое гостеприимство на азербайджанской земле и высокий уровень организации данного мероприятия.

Поздравляю Шавката Миромоновича Мирзиёева и весь братский узбекский народ со вступлением в Тюркский совет в качестве его полноправного члена. Это историческое и долгожданное событие для всей тюркоязычной семьи.

Поздравляю нашего друга, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который впервые принимает участие в саммите в качестве страны-наблюдателя. Открытие представительства Тюркского совета в Будапеште является важным шагом правительства Венгрии. Данное представительство расширит нашу деятельность в европейском направлении. Высоко оцениваю итоги председательства в Совете Кыргызстана во главе с Президентом Сооронбаем Шариповичем Жээнбековым.

Выражаю особую благодарность моему брату Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за предложение о присвоении мне статуса почетного председателя Тюркского совета. Признателен всем присутствующим за поддержку данной инициативы. Я выражаю свою благодарность и признательность, склоняю перед вами голову за награждение меня такой высокой наградой. Это позволит мне продолжить активное участие в работе организации. Я готов приложить для этого все усилия.

Как вы знаете, я передал полномочия Президента подрастающему поколению и сюда приехал в качестве первого Президента-елбасы. Я возглавлял Казахстан около 30 лет. За эти годы наша экономика выросла в 20 раз, благосостояние страны выросло в 19 раз и мы потихоньку присоединяемся к развитым странам. У нас очень много успехов и достижений за этот период.

Уважаемые участники саммита, сегодня я хотел бы вспомнить первую полноформатную встречу глав тюркоязычных государств. Она прошла в конце октября 1992 года в Анкаре. Во встрече в Анкаре приняли участие президенты Озал, Эльчибей, Каримов, Ниязов и Акаев. Ильхам Алиев принимает участие в саммитах ССТГ начиная с 2006, а Жээнбеков, Эрдоган, Мирзиёев и Орбан с прошлогодней встречи в Чолпон-Ате. Шли только первые месяцы истории новых независимых государств в Центральной Азии, но уже в то время мы четко понимали особое значение отношений между нашими братскими народами, основанных на общности истории, языка, культуры и традиций. Поэтому все братские страны подписали Анкарское заявление. Посредством этого мы зафиксировали свою волю и решимость развивать взаимное сотрудничество на широком пространстве тюркского мира. Главы тюркоязычных государств провели в различных составах около десятка встреч в Азербайджане, Турции, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане. На переменную результативность встреч повлияли различная повестка внутреннего развития наших стран и внешнеполитическая конъюнктура.

Но 10 лет назад в Нахчыване мы утвердили основной документ о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Таким образом, был дан старт новому, более осмысленному и прагматичному этапу в эволюции наших связей. Именно такой подход позволил нам подойти к нынешнему юбилейному рубежу с хорошими результатами.

Во-первых, нам удалось доказать востребованность и актуальность организации как в глобальном контексте, так и для самих себя. Во-вторых, ряды Совета пополнились за счет Узбекистана и Венгрии, что открыло новую страницу в нашей совместной летописи. В-третьих, странами создана солидная институциональная структура. В нее входят ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Совет старейшин, а также Тюркская торгово-промышленная палата. В-четвертых, растет политический и экономический авторитет Совета на региональном и международной уровнях. В-пятых, принята концепция интеграции тюркского мира. Согласно данному документу, многоплановое взаимодействие тюркоязычных стран в перспективе будет выведено на качественно более высокий уровень.

Уважаемые друзья, у тюркской цивилизации глубокие корни. Если обратиться к истории, мы - потомки народов, всегда игравших весомую роль на самом большом континенте планеты. Достаточно взглянуть на географическую карту мира, чтобы осознать значение тюркского мира и на современном этапе. Я хотел бы особо отметить, что принял участие во всех 17 встречах глав тюркоязычных государств в том или ином составе за прошедшие чуть более четверти века - с 1992 по 2019 годы. Я учел следующее. Например, слово тюрк, каждая буква этого слова несла для меня особый смысл. Первая буква «т» - траст, то есть, доверие, «ю» - юнити, то есть, единство, «р» - ренессанс – то есть, возрождение, и последняя буква «к» - киншип, то есть, родство. Основываясь на этом понимании, главной целью моей работы внутри сообщества было сближение наших стран. Поэтому я очень рад тому, что совместными усилиями мы добились этой цели. Наша братская семья общей численностью около 160 миллионов человек укрепляется, расширяется и развивается.

Вместе с тем, мы все знаем, что в мире сегодня сложилась непростая геополитическая ситуация, вызванная противостоянием и кризисом доверия между глобальными державами. Иногда возникают вопросы, требующие своего решения и между самими странами нашего Совета. Конечно, в этих условиях мы не сидим сложа руки. Совместно решали и находили пути решения. Так и должно быть всегда. Ответом на данные вызовы, к примеру, стали наши шаги по принятию концепции интеграции тюркского мира и предложенные мною в Чолпон-Ате реформы тюркских организаций сотрудничества.

Полагаю, что пришло время нам всем перейти на следующий уровень, то есть, приступить к формированию новых горизонтов общетюркского будущего. В этой связи у меня имеются два предложения. Первое, разработать программу «Тюркское видение 2040». В ней должны найти отражение долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения. Таким образом, мы представим нашим народам очертание прообраза тюркской интеграции к указанному периоду. Этим мы также придадим новый импульс взаимодействию стран в таких приоритетных сферах, как внешняя политика и мягкая сила, торговля и транзит, туризм, инвестиции, энергетика и зеленая экономика, малый и средний бизнес. В программу также необходимо включить разделы культура и образование, молодежная политика и здравоохранение, цифровизация и искусственный интеллект, а также развитие тюркской колыбели – города Туркестан, где Казахстан в настоящее время развернул грандиозную стройку. После проведения соответствующего анализа в документе должны найти свое место и «дорожные карты» по реализации инициатив, выдвинутых на этом и предыдущих саммитах. При этом важно обеспечить сопряжение документа с национальными программами развития наших государств. Вместе с тем, нам следует также обеспечить открытость объединения и избежать соблазна создать некую блоковость.

Второе, следует рассмотреть в перспективе вопрос о смене названия Совета. Не только наш язык, но и история, культура, мировоззрение и традиции берут начало из одного истока. Исходя из этого, успех тюркский интеграции имеет стратегическое значение не только для наших семей, но и для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве. XXI век дает нам такую возможность и нужно воспользоваться ею сполна. При этом считаю, что можно повысить Совет сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации. Таким образом, если наш Совет станет организацией, нашу структуру можно будет назвать Организация тюркских государств, а не тюркоязычных. Мы знаем, что у нас единые корни, за прошедшие века, за прошедший период наши страны меняли свой путь, но у нас корни одни.

Уважаемые участники встречи, признание всеми вами моего труда на пути укрепления и продвижения тюркской интеграции для меня огромная честь. Надеюсь, что и дальше мы вместе с вами будем покорять новые вершины, и я всегда готов вам в этом помочь и всегда оказать поддержку. Благодарю за внимание и оказанное мне уважение.

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На встрече выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступление

Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

- Уважаемые президенты.

Уважаемый Президент-основатель.

Уважаемый премьер-министр.

Уважаемые министры, дорогие братья.

Приветствую вас с самыми искренними чувствами, уважением и любовью. Очень рад находиться в столице Азербайджана Баку в связи с VII саммитом Тюркского совета.

Благодарю принимающего саммит моего брата Ильхама Алиева за гостеприимство.

Пользуясь случаем, поздравляю моего уважаемого брата Президента Жээнбекова в связи с успешным исполнением председательства в Тюркском совете.

Нынешний саммит, который совпал с десятой годовщиной Нахчыванского соглашения и к которому в качестве полноправного члена присоединился мой дорогой брат Шавкат Мирзиёев, действительно имеет историческое значение. От всей души говорю Узбекистану «Добро пожаловать в наши ряды!».

Еще один исторический момент нынешнего саммита заключается в том, что по моему предложению, являющемуся показателем признательности аксакалу тюркского мира, Президенту-основателю Республики Казахстан моему дорогому брату елбасы Назарбаеву присвоено звание почетного президента Тюркского совета. Уважаемый аксакал, передаю Вашему превосходительству свои поздравления и добрые пожелания.

Очень рад вновь видеть среди нас премьер-министра Венгрии моего дорогого друга господина Виктора Орбана.

Пользуясь случаем, благодарю нашего уважаемого генерального секретаря Багдада Амреева и его команду за настойчивые усилия.

Уважаемые братья, мы видим все большее повышение роли в мировой политике таких институтов, как Тюркский совет. Мы придаем важность сотрудничеству и скоординированной деятельности Тюркского совета с другими многосторонними платформами. Желаем, чтобы Совет получил статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и Организации исламского сотрудничества. Таким образом, мы поддерживаем предложение о создании общего фонда в тюркском мире. Но вначале должны быть заложены здоровые финансовые, правовые и административные основы этого фонда. Мы считаем, что при координационной деятельности секретариата в данном вопросе было бы полезно, используя опыт национальных и международных структур, проделать широкомасштабную работу.

Международная торговля опирается на доллар, что создает риски в условиях неопределенности. Поэтому мы должны использовать механизмы, снижающие влияние валюты на наши экономики. Хочу особо отметить, что мы придаем значение торговле местными валютами.

Уважаемые братья, транспортные маршруты, проходящие по Каспию и территории Турции через общий коридор в направлении Восток-Запад, имеют большой потенциал. Полноценное использование данного маршрута зависит от развития сотрудничества между нашими таможнями. К сожалению, квоты являются одним из самых больших препятствий для нашей торговли. Мы, как Тюркский совет, должны отменить существующие между нами квоты. Кроме того, мы должны придавать значение проектам совместной деятельности наших диаспор.

В настоящее время мы предоставляем возможность примерно 1300 студентам из стран-членов Тюркского совета обучаться в университетах с получением турецкой стипендии. Десятки тысяч наших студентов, окончивших турецкие университеты, сегодня с гордостью служат тюркскому миру как врачи, инженеры, чиновники, политики. Нам необходимо расширять и продолжать нашу деятельность в таких сферах, как наука, история, молодежь, спорт, архивы, библиотековедение, и прежде всего культуры и образования. Таким образом, мы должны вместе поддерживать ТюркПА, Фонд тюркской культуры и наследия, центр которых находится в Баку, Тюркскую академию в Нур-Султане и функционирующий в Анкаре ТЮРКСОЙ. На саммите мы планируем принять решение о создании координационного комитета, который расширит связи между этими организациями.

На современном этапе источником самой большой угрозы миру и спокойствию в нашем регионе являются террористические организации. Существование таких сетей зла, как PKK/YPG, ИГИЛ, ФЕТО, повысило значение нашего сотрудничества в области безопасности. А пережитое нами за последние восемь лет в Сирии подтвердило невозможность уничтожения одной террористической организации руками другой. Как страна, мы 9 октября предприняли важный шаг по устранению PKK/YPG. Наша операция «Источник мира» преследует две основные цели. Первая – полное устранение террористической угрозы, исходящей от PKK/YPG на севере Сирии. Вторая цель операции – обеспечение благополучного возвращения на родину, в свою страну 3 миллионов 650 тысяч сирийских арабов, которые уже восемь лет находятся у нас. Кроме того, мы приняли в своей стране около 350 тысяч сирийских курдов.

Сегодня седьмой день операции. Наша операция успешно продолжается в соответствии с картой безопасного региона, которую мы продемонстрировали всему миру на 74-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН. К сегодняшнему утру мы освободили от оккупации террористической организации территорию примерно в тысячу квадратных километров. Иншаллах, за короткое время мы создадим зону безопасности от Манбиджа до Ирака и на первоначальном этапе обеспечим возвращение в свои дома одного миллиона, а затем – двух миллионов сирийских беженцев по их желанию. Здесь, как и в Африне, Джераблусе, Азезе, мы при международной поддержке обеспечим стабильность благодаря проектам строительства инфраструктуры, школ, больниц и домов.

Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока север Сирии не расцветет вновь благодаря источникам мира, пока мы не достигнем поставленной цели. Как сказал наш великий предок Деде Горгуд, «Хороший друг приходит в хороший день по приглашению, а в плохой день - без приглашения». Да, в борьбе, которую Турция ведет с террором не на жизнь, а на смерть, мы ожидаем от наших братьев активной солидарности. Еще раз выражаю отсюда признательность всем лидерам, оказавшим Турции поддержку с момента начала операции. Мне хорошо известно, что сердца всех наших братьев в трёхсотмиллионном тюркском мире бьются в унисон с нами, все они молятся за нас. Мы также просим продолжения поддержки, которую вы оказали нашей стране в борьбе с организацией ФЕТО, из-за которой в ночь на 15 июля 251 наш гражданин стал шехидом, а 2193 человека получили ранения. Мы готовы внести любой вклад посредством Просветительского фонда Турции.

Уважаемые братья, находиться рядом друг с друг в национальной борьбе – наш братский долг. Оккупация Арменией исконной азербайджанской земли – Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий вынудила миллион наших братьев и сестер жить в положении беженцев и переселенцев вдали от своих домов. Как я уже отметил в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН, такое положение неприемлемо. Мы будем продолжать все усилия для скорейшего мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана. Турки-киприоты, как основная часть тюркского мира, все еще страдают из-за неразрешенности проблем. Мы ждем от вас содействия в деле отмены несправедливой изоляции и эмбарго, которым подверглись турки-киприоты.

Завершая на этом свое выступление, выражаю признательность всем, кто внес вклад в достижение Тюркским советом нынешнего уровня. Уверен, что, Иншаллах, на предстоящем в следующем году в Турции восьмом саммите мы увидим среди нас в качестве полноправного члена и Туркменистан.

Желаю саммиту успехов, в вашем лице передаю отсюда всем своим братьям в тюркском мире приветствия и почтение. Желаем, чтобы с участием Туркменистана мы стали шестью государствами - одной нацией.

Да поможет вам Аллах. Спасибо.

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На саммите выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Выступление

Президента Шавката Мирзиёева

- Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые главы государств и правительств. Дорогие друзья.

Прежде всего, позвольте выразить глубокую благодарность азербайджанскому народу и лично Его превосходительству Президенту Ильхаму Алиеву за организацию нынешнего заседания на высоком уровне и оказываемое нам радушное гостеприимство. Поздравляю Его превосходительство Президента Кыргызской Республики уважаемого Сооронбая Жээнбекова с успешным председательством в Совете сотрудничества тюркоязычных государств в течение последнего года. Присоединяюсь к мнению коллег и полностью поддерживаю избрание почетным председателем Тюркского совета одного из основателей нашей организации, сыгравшего огромную роль в ее развитии, первого Президента Республики Казахстан–елбасы уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Действительно все мы хорошо знаем и высоко ценим большой вклад, который Нурсултан Абишевич вносит своими идеями и предложениями в превращение организации в авторитетную международную организацию. Пользуясь возможностью, хочу поздравить его с этой наградой.

Уважаемые друзья, глубоко символично, что десятилетие Тюркского совета мы отмечаем сегодня на прекрасной азербайджанской земле, где и была основана данная международная структура. Эта дата является большим историческим событием и для нас, так как Узбекистан стал полноправным членом Тюркского совета.

Дорогие коллеги, выражаю вам признательность за высказанное искреннее мнение о вступлении нашей страны в Совет, ее роли и значении в тюркском мире. Безусловно, вступление Узбекистана в организацию является отражением естественных исторических процессов. Мы рады, что сегодня укрепляем эти древние мосты в качестве полноправного члена. На древней земле Узбекистана создавались славные страницы нашей общей истории, она взрастила ученых и мыслителей, внесших бесценный вклад в развитие мировой науки и культуры, таких как Муса Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Рейхан Бируни, Ибн Сина, Мирза Улугбек, великих богословов, оставивших яркий след в истории нашей священной религии, среди которых Имам Бухари, Имам Термизи, Имам Матуруди, Бахауддин Накшбанд, такого великого поэта, как Алишер Навои, объединившего тюркский мир своими прекрасными произведениями. Их именами гордится не только узбекский народ, но и все мы. И для всех нас является долгом совместное изучение и сохранение этого духовного богатства для будущих поколений. Самое важное – участие в Тюркском совете полностью отвечает коренным интересам нашего народа. Сегодня на новый уровень вышли не только наши культурно-духовные связи, но и торгово-экономические отношения. За последние три года объемы взаимной торговли наших стран увеличились почти в два раза. Создано свыше тысячи совместных предприятий, расширяется транспортное сообщение, растет число безвизовых туристических поездок, крепнут узы братства народов.

Уважаемые участники саммита, хочу обратить ваше внимание на следующие вопросы, включенные в повестку дня. Первое – определенное основной темой нашей встречи развитие малого и среднего бизнеса имеет очень важное и актуальное значение для всех государств-членов организации, в том числе для Узбекистана. В нашей стране в последние три года уделяется приоритетное внимание развитию стратегически важной сферы частной собственности и предпринимательства. В результате ее доля в валовом внутреннем продукте составляет сегодня 59 процентов. Именно с развитием малого бизнеса и частного предпринимательства мы связываем наше будущее. Развитие этой сферы, в свою очередь, позволит создавать новые транспортно-коммуникационные сети, логистические центры, тысячи рабочих мест. В этом процессе мы намерены активно использовать опыт стран. Мы считаем своей приоритетной задачей создание самых благоприятных условий для установления прямых, основанных на взаимопонимании и доверии связей между предпринимателями. На выполнение этих задач направлены итоги бизнес-форума делового Совета тюркоязычных государств, прошедшего недавно в Ташкенте с участием более 500 представителей бизнес-сообщества. Мы предлагаем организовать совместные технопарки, инновационные стартап-компании и венчурные фонды. Готовы создать совместный инвестиционный фонд и открыть торговые дома тюркоязычных стран.

Второе. В настоящее время более 40 процентов населения государств-членов Совета составляет молодежь. Для широкого вовлечения талантливой и образованной молодежи в предпринимательство мы предлагаем в рамках Тюркского совета учредить форум молодых предпринимателей и первое его заседание провести в следующем году у нас в Узбекистане. Третье, реализация в наших странах крупных транспортно-коммуникационных проектов создаст широкие возможности для выхода на рынки Европы, Китая и Южной Азии через транспортный коридор Центральная Азия-Турция. При этом следует эффективно использовать потенциал новой железной дороги Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс. Мы заинтересованы в том, чтобы при организации центров транзита и логистики была задействована современная инфраструктура портов Актау, Туркменбаши, Алят, Самсун и Мерсин, а также предлагаем совместное рассмотрение ответственными организациями наших стран вопроса о предоставлении взаимосогласованных скидок и преференций при транспортировке внешнеторговых грузов по территории стран Тюркского совета. Четвертое, следует активизировать наше сотрудничество в области туризма. Надо отметить что за последние 3 года число посетивших Узбекистан туристов из государств Совета возросло почти в 2 раза. Мы готовы активно участвовать в программе по туризму «Современный Шелковый путь», разработанной в прошлом году в рамках организации. Уверен, что объявление древнего города Хива культурной столицей тюркского мира в 2020 году будет способствовать еще большему укреплению дружбы, сближению наших братских народов.

Уважаемые участники саммита, мы рассматриваем культурно-гуманитарные связи как важный фактор дальнейшего развития наших отношений. Все мы с большим уважением и любовью относимся к творчеству таких великих представителей тюркского мира как Юнус Эмре, Алишер Навои, Физули, Махтумкули, Абай. Чтобы их бесценное духовное наследие стало еще более близким и доступным для всех наших народов, предлагаем издать в каждой из наших стран на родном языке серию книг «Сокровищница тюркской литературы в 100 томах», в которые войдут лучшие образцы литературы государств Совета. Готовы вступить в действующую при организации Международную тюркскую академию. Наряду с этим в целях стимулирования тех представителей стран-участниц Совета, кто достиг больших успехов в современной литературе и искусстве, исторической науке и зодчестве, предлагаем учредить международную премию ТЮРКСОЙ.

Дорогие друзья, поздравляю уважаемого Ильхама Гейдаровича с переходом председательства в Тюркском совете к Азербайджанской Республике, желаю больших успехов в выполнении этой ответственной и почетной миссии. Благодарю за внимание.

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Затем на встрече выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Выступление

премьер-министра Виктора Орбана

-Уважаемые господа президенты.

Позвольте поблагодарить Президента Ильхама Алиева за организацию саммита. Я часто езжу в Баку и хочу поздравить Вас с тем прекрасным развитием, которое я вижу каждый раз во время своего визита.

Я присоединяюсь к тем, кто поздравил Президента Сооронбая Жээнбекова за то, что вы выполнили на протяжении предыдущего года. Я благодарю Вас, господин Президент, за то, что Вы пригласили меня в Вашу страну и я мог там присутствовать на заседании.

Я хочу поздравить большого друга кипчаков господина Президента Назарбаева с высокой наградой. Наверное, не все присутствующие знают, но в Венгрии живут кипчаки и во многих венграх течет кровь кипчаков. У них даже муниципалитет есть свой, органы самоуправления. Господин Президент Назарбаев является почетным президентом венгерских кипчаков. Мы каждый год приветствуем его из Венгрии, когда кипчаки заседают. Господин Президент, поздравляем Вас с высокой наградой.

Уважаемые дамы и господа, впервые я принимал участие в заседании Тюркского совета в Кыргызстане. Но мы уже 5 лет члены Парламентской Ассамблеи и принимаем участие в качестве наблюдателей в Тюркской академии. Мы присоединились в качестве наблюдателей к Тюркскому совету, поскольку мы не только получать хотим, но и давать что-то. То, что мы, венгры, можем предложить этому Совету – это присоединение к Европе и Европейскому Союзу. Поэтому за последние месяцы мы создали европейское представительство Тюркского совета и совместно с вашими министрами иностранных дел открыли это постоянное представительство в Будапеште. Это постоянное представительство, где будут проводиться и экономические форумы, и любые культурные мероприятия. Мы с уважением ждем ваших делегаций, чтобы как можно быстрее начать эту работу. Благодарю вас, господа президенты, за то, что вы согласились подписать соглашение сегодня.

Уважаемые господа президенты, мы особое внимание уделяем экономическому сотрудничеству. Венгрия – это страна, где объем экспорта составляет 85 процентов ВВП страны. У нас в прошлом году рост экономики составил 5 процентов и в этом году мы тоже достигнем этих 5 процентов. Мы объявили инвестиционную программу для венгерских предпринимателей, которые хотят инвестировать свой капитал за рубежом. Мы их поддерживаем. Благодаря этому Венгрия и страны Тюркского совета увеличивают свой товарооборот. В период моей деятельности как премьер-министра этот товарооборот увеличился в 2 раза и достиг 4 миллиардов долларов. Я хочу проинформировать вас также о том, что венгерский банк Exim открыл кредитную линию для стран-членов Тюркского совета. Этой кредитной линией могут воспользоваться ваши и наши предприниматели. Для венгерских и турецких предпринимателей 190 миллионов, 80 миллионов для казахских и венгерских предпринимателей, для узбекско-венгерского сотрудничества тоже 80 миллионов кредитная линия, для венгерско-азербайджанского сотрудничества 80 миллионов долларов и для венгерско-кыргызского сотрудничества 27 миллионов. Мы активны в сотрудничестве с Промышленной и торговой палатой Тюркского совета. Так что, если эти источники будут использованы, мы эти суммы сможем восполнить в будущем.

Уважаемые господа президенты, географическое расстояние между нами достаточно велико. Поэтому особо важно, чтобы наши граждане общались между собой. Сейчас 725 венгерских стипендий представляются студентам, прибывшим из стран-членов Тюркского совета. 250 стипендий мы предоставляем студентам из Казахстана, 200 - из Азербайджана, 150 стипендий - турецким студентам, 75 стипендий - студентам из Узбекистана и 30 - из Кыргызстана. Мы готовы, уважаемые дамы и господа, эти цифры еще больше увеличить.

Если вы позволите, я хотел бы сказать несколько слов о том, что сейчас происходит в Европейском Союзе. В Европейском Союзе сейчас создаются новые институты. Недавно был избран парламент. Сейчас выбирают членов в комитеты. В комитеты все страны-члены делегируют своих представителей. Перед ними ставятся серьезные задачи. Венгрия сейчас борется за то, чтобы в европейском правительстве, портфель в котором получат венгры, это была политика, связанная с расширением Европейского Союза и политикой добрососедства. Наши шансы неплохи. Но это очень острая борьба. Если нам удастся этот портфель получить, тогда мы еще более тесно будем сотрудничать и с Азербайджаном, и в отношении членства Турции сможем сделать определенные шаги вперед. И мы будем с радостью в Вашем распоряжении, чтобы помогать продвигаться вперед в этом направлении.

Позвольте сказать еще одно слово про брексит. Я хочу обратить внимание Тюркского совета на это. Пока никто ничего точно не знает. Однако я считаю, что британцы в конце этого месяца выйдут из Европейского Союза. Британские предприятия и контакты между британскими предприятиями и странами-членами Тюркского совета пока что регулировались правилами игры Европейского Союза. Но сейчас британцы покинут Европейский Союз. Они и из общей торговой политики Европейского Союза уйдут. Поэтому им нужно будет заключить новые соглашения со всеми в отдельности. Конечно, с Венгрией это будет на основе правил Британии и Европейского Союза, но в вашем случае это не так. Поэтому я предлагаю Тюркскому совету подумать вперед и уже сейчас начать вести переговоры с британцами о новых торговых соглашениях между Великобританией и Азербайджаном, Великобританией и Казахстаном и т.д. Потому что раньше это было не так. Я предлагаю подготовиться к этим новым возможностям и давайте это также скоординируем.

Уважаемый господин Президент Алиев, я благодарю Вас за приглашение. Очень рад, что я могу присутствовать в Вашем кругу.

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Далее выступил заместитель премьер-министра Туркменистана Пурли Агамурадов.

Выступление

заместителя премьер-министра Пурли Агамурадова

-Господин председатель, уважаемые главы государств, дамы и господа.

Прежде всего, хотел бы выразить благодарность уважаемому Президенту Ильхаму Алиеву и передать привет от Президента Туркменистана господина Гурбангулы Бердымухамедова. Хочу выразить благодарность Президенту Азербайджана за приглашение принять участие в качестве почетного гостя в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств и теплое гостеприимство, оказанное нашей делегации.

Уважаемые участники саммита, нас объединяет общая история, связи между нашими народами и странами крепки и опираются на общие исторические, культурные и духовные ценности. Наши народы имеют очень много общего. Очень важно подчеркнуть позитивную динамику нашего сотрудничества. Сегодняшняя встреча является для нас важным событием. Связи между нашими народами и странами крепки и опираются на общие исторические, культурные, духовные ценности. Следовательно, нам намного легче найти общий язык. Одним из главных векторов внешнеполитического курса Туркменистана является культурная дипломатия.

Создание мультимодальных логистических хабов также является очень важным моментом. Туркменистан выступает за создание коридоров с выходом через Центральную Азию, Каспийское море и Средний Восток в Европу и на другие континенты. Туркменистан поддерживает очень серьезное сотрудничество в данной области. Наши великие сыновья являются нашей гордостью и служат поощрению наших ценностей на международной арене. Я думаю, что достижения XXI века должны использоваться нашими народами для продвижения мирных целей.

Уважаемые главы государств, надеюсь, что этот VII саммит приведет к еще более тесному сотрудничеству и укреплению связей между нашими народами. Благодарю вас.

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На саммите выступил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

Выступление

генерального секретаря Багдада Амреева

- Уважаемые главы государств и премьер-министр.

Уважаемые министры, другие члены делегаций.

Для меня большая честь и гордость находиться на этом юбилейном саммите с главами государств и правительств. Выражаю Президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за незаменимую поддержку в процессе подготовки и его поддержку Тюркскому совету.

Первый Президент Казахстана глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, поздравляю Вас с присвоением статуса постоянного председателя Тюркского совета за Ваш выдающийся вклад в тюркский мир. Пользуясь возможностью, мы склоняем голову перед Нурсултаном Абишевичем за колоссальный труд на пути единства всего тюркского мира. Безусловно, идеи и мнения, проекты елбасы и впредь будут задавать курс в нашей предстоящей работе.

Выражаю признательность Президенту Кыргызской Республики Его превосходительству Сооронбаю Жээнбекову за дальновидное руководство, благодаря которому в ходе председательства Кыргызстана в работе нашей организации мы добились новых успехов.

Выражаю особую признательность Его превосходительству Реджепу Тайипу Эрдогану за постоянную огромную поддержку, оказываемую Тюркскому совету. Я также хочу подчеркнуть значительную деятельность Президента Эрдогана по защите интересов тюркского и исламского мира.

Хотел бы выразить также искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, который недавно оказал мне теплый прием и поделился ценными советами и идеями.

Период после саммита в Чолпон-Ате, а это чуть больше года, стал самым успешным и динамичным в плане расширения и углубления сотрудничества в рамках Тюркского совета. Прежде всего, в этом году впервые произошло расширение Тюркского совета с присоединением к организации братского Узбекистана. Пользуясь этой возможностью, хочу выразить глубокое уважение и признательность Его превосходительству Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву за это историческое решение. Уверен, что этот важный шаг придаст новый импульс работе Тюркского совета и будет способствовать наращиванию сотрудничества тюркоязычных государств и народов под единым голубым знаменем Тюркского совета.

Еще одной замечательной новостью этого года стало торжественное открытие с участием наших министров иностранных дел в сентябре в Будапеште европейского офиса Тюркского совета. Этот шаг свидетельствует о намерении Венгрии развивать связи с тюркским миром. В связи с этим выражаю благодарность премьер-министру Венгрии Его превосходительству Виктору Орбану за его вклад в популяризацию Тюркского совета в Европе и мире. Сегодня при вас мы совместно с министром иностранных дел проведем церемонию подписания соглашения о европейском офисе Тюркского совета.

В этому году мы значительно продвинули и связи с братским Туркменистаном. В ходе недавних официальных переговоров с туркменским руководством мы достигли понимания по вопросу получения Туркменистаном статуса наблюдателя в организации. Мы уверены, что в предстоящие месяцы этот вопрос будет решен.

Ваши превосходительства главы государств, в соответствии с вашими указаниями углубление экономического сотрудничества между государствами-членами является одним из приоритетов с момента образования Тюркского совета. Поэтому нынешний саммит мы посвятили теме «Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса государств-членов». В этом году мы провели 15 совещаний на уровне министров, 8 из них были встречи ответственных за экономику министров. В рамках Тюркского совета 17 мая в городе Нур-Султан мы создали Тюркскую торгово-промышленную палату. Уверен, что эта структура внесет большой вклад в развитие торгово-экономических связей между нашими странами. Вчера торговые палаты Узбекистана и Венгрии также официально присоединились к этому процессу. Неделю назад в Ташкенте мы организовали масштабный бизнес-форум с участием 500 предпринимателей. Вчера в Баку мы провели такой же бизнес-форум. На этих форумах подписаны десятки соглашений. Еще одна важная инициатива этого года в сфере экономики – это Тюркский инвестиционный фонд. Надеюсь, что данный фонд при вашей поддержке даст мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству наших стран через поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. В соответствии с поручением, данным вами на саммите в Чолпон-Ате, нами проведена работа по вопросу реформирования организаций тюркского сотрудничества. В целях повышения эффективности сотрудничества между нашими структурами нами создан Координационный совет при Тюркском совете.

Ваши превосходительства господа президенты. Исходя из изложенного, есть все основания заявить, что за прошедшие 10 лет Тюркский совет состоялся как полноправная международная организация и стал эффективным механизмом развития сотрудничества между государствами-членами в различных областях. Об этом свидетельствует успешная деятельность организации на пути продвижения общих интересов наших стран. На сегодняшний день Тюркский совет установил конструктивные связи с ООН и другими авторитетными международными организациями. Полагаю, можно с уверенностью сказать, что в течение первых 10 лет завершился этап становления Тюркского совета и мы переходим к следующему этапу развития организации. Как предложил Нурсултан Абишевич Назарбаев, на повестке дня стоит вопрос разработки программы «Тюркское видение 2040». В этой связи секретариатом Совета разрабатывается новая стратегия «Тюркский совет 2025», которая определяет перспективы нашей организации. Дополнив данный документ вашими предложениями после саммита, мы представим его вашему вниманию на следующем саммите. Уверены, что в целях того, чтобы новый этап стал динамичным на основе приоритетов глобальной региональной повестки дня тюркского мира, мы углубим сотрудничество между нашими государствами-членами и достигнем нового высокого уровня интеграции через реализацию передовых проектов в сфере инфраструктуры, инвестиций, законодательства, а также реальной экономики.

Предстоящий период может потребовать применения новых принципов и подходов в самых важных сферах экономического сотрудничества. Так, в рамках стратегии стимулирования свободной торговли на повестку дня может быть вынесен вопрос достижения привилегированных торговых соглашений для продвижения торговли между странами-членами. Для усиления экономического сотрудничества нужны оптимальные инструменты финансирования, необходимые для стимулирования торговли и взаимных инвестиций, а также поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы превратить транскаспийский маршрут в эффективный транспортный коридор торговли между Востоком и Западом, мы ставим на повестку дня вопрос формирования оптимальных и благоприятных условий в транспортной и таможенной сфере. Крайне необходимо повысить оперативность транспортных и таможенных операций вдоль данного коридора, снижая логистические издержки. Для этого мы планируем рассмотреть создание совместной Каспийской судоходной компании. В данной стратегии есть много различных отраслей, в том числе вопрос диаспор, туризма, вопросы сельского хозяйства и молодежи. В ближайшие 10 лет мы готовы работать с огромным энтузиазмом и упорством, мобилизуя наши усилия для того, чтобы превратить тюркский мир в более авторитетное, сильное и сплоченное объединение, которое занимает существенное место на глобальной арене. Благодарю за внимание.

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Президент Ильхам Алиев объявил, что по предложению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана следующая встреча пройдет в Турции.

Затем были подписаны документы VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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Подводя итоги VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

- Уважаемые главы государств и правительств. Дорогие друзья.

Церемония подписания уже завершилась. Завершается и наш саммит. Еще раз хочу выразить главам делегаций, всем гостям глубокую признательность за участие в этом саммите.

Вступление Узбекистана в Тюркский совет в качестве государства-полноправного члена является очень знаменательным шагом, который расширяет географию Тюркского совета и усиливает нас. Открытие в Венгрии офиса представительства Совета создает новые возможности для более тесного сотрудничества с европейскими государствами и институтами. Прозвучавшие сегодня в выступлениях ценные мысли, уверен, сделают нашу работу более содержательной, и реализация этих предложений позволит, чтобы наше сотрудничество поднялось на качественно новую ступень.

Азербайджан с сегодняшнего дня принимает председательство в Совете. Хочу заверить вас в том, что мы всеми силами будем стараться, чтобы в течение предстоящего года наша организация еще более усилилась и стоящие перед нами задачи были успешно выполнены.

Еще раз выражаю вам глубокое уважение и почтение. Таким образом, наше заседание завершается. Спасибо.

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Затем от имени Президента Ильхама Алиева был дан прием в честь глав государств и правительств, участвующих в саммите.

После этого состоялась концертная программа.

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12:03 - 15.10.2019

В Баку проходит VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, в нем принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и первый президент Казахстана – елбасы, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

Саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

В столице Азербайджана ожидается принятие официального решения по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписание ряда документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в Будапеште.

На полях саммита будет принято решение о создании Координационного комитета Тюркского совета, который обеспечит координацию деятельности таких структур, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торговая и промышленная палата.