В Баку состоялся официальный прием в честь президента Турецкой Республики Северного Кипра

В Баку состоялся официальный прием в честь президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.

В Баку состоялся официальный прием в честь президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.

Как сообщает Report, на приеме присутствовали председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, депутаты Милли Меджлиса, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, представитель Северного Кипра в Баку Уфук Турганер, турецкие и азербайджанские бизнесмены, дипломаты и представители СМИ.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Затем был показан фильм, повествующий о Турецкой Республике Северного Кипра.