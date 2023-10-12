В Баку состоялся официальный прием в честь президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.
Как сообщает Report, на приеме присутствовали председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, депутаты Милли Меджлиса, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, представитель Северного Кипра в Баку Уфук Турганер, турецкие и азербайджанские бизнесмены, дипломаты и представители СМИ.
Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Затем был показан фильм, повествующий о Турецкой Республике Северного Кипра.