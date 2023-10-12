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В Баку состоялся официальный прием в честь президента Турецкой Республики Северного Кипра

В Баку состоялся официальный прием в честь президента Турецкой Республики Северного Кипра В Баку состоялся официальный прием в честь президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 21:10
В Баку состоялся официальный прием в честь президента Турецкой Республики Северного Кипра

В Баку состоялся официальный прием в честь президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.

Как сообщает Report, на приеме присутствовали председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, депутаты Милли Меджлиса, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, представитель Северного Кипра в Баку Уфук Турганер, турецкие и азербайджанские бизнесмены, дипломаты и представители СМИ.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Затем был показан фильм, повествующий о Турецкой Республике Северного Кипра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Şimali Kipr Prezidenti Ersin Tatarın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib

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