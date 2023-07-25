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В Баку состоялся официальный прием, посвященный национальному празднику Египта

В Баку состоялся официальный прием, посвященный национальному празднику Египта В Баку состоялся официальный прием, посвященный национальному празднику Египта.
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 20:15
В Баку состоялся официальный прием, посвященный национальному празднику Египта
Report

В Баку состоялся официальный прием, посвященный национальному празднику Египта.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и другие официальные лица.

Посол Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид отметил, что 23 июля занимает особое место в сердцах египтян:

"Революция 23 июля 1952 года привела к важным изменениям не только в Египте, но и во всем арабском мире и за его пределами".

Посол отметил, что Египет и Азербайджан объединяют многолетние дружеские отношения, а наши народы - взаимное уважение и сходство.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Misirin milli bayramı qeyd edilib

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