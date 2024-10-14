В Баку состоялся официальный прием по случаю Национального дня Венгрии

В Баку посольством Венгрии в Азербайджане был организован официальный прием по случаю Национального дня Венгрии - 68-й годовщины Революции 1956 года

В Баку посольством Венгрии в Азербайджане был организован официальный прием по случаю Национального дня Венгрии - 68-й годовщины Революции 1956 года.

Как сообщает Report , на мероприятии посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма рассказал о Национальном дне своей страны, пути развития и подчеркнул, что отношения между Венгрией и Азербайджаном расширяются с каждым годом.

Министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Венгрии с азербайджанской стороны Сахиль Бабаев от имени правительства Азербайджана поздравил посла и дружественный венгерский народ с Национальным днем Венгрии.

Подчеркнув, что Венгрия является надежным другом и стратегическим партнером Азербайджана, министр отметил, что между нашими народами существуют тесные и глубокие связи. Наши политические отношения находятся на высоком уровне. Бабаев отметил, что личная дружба и взаимное доверие глав государств, двусторонние визиты на высшем уровне вносят важный вклад в дальнейшее укрепление отношений двух стран.

"Подписание в 2023 году Совместной декларации о расширенном стратегическом партнерстве между двумя странами еще раз подтвердило стратегическое партнерство двух стран и придало новое значение нашему сотрудничеству", - заявил С.Бабаев.

Министр сообщил, что дна сегодняшний день Азербайджаном и Венгрией подписаны более 60 документов. Он обратил внимание на устойчивое развитие экономических отношений между двумя государствами, отметив, что за 8 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Венгрией вырос почти на 30%.

С.Бабаев подчеркнул важную роль деятельности Межправительственной комиссии в развитии двусторонних отношений, отметив, что до сегодняшнего дня было проведено 10 заседаний Комиссии, а 11-е заседание запланировано на следующий год в Будапеште.

Министр добавил, что Венгрия активно участвует в восстановительных работах на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. По его словам, количество прямых рейсов венгерской компании Wizz Air увеличивается из года в год, в настоящее время более 700 азербайджанских студентов обучаются в Венгрии по стипендиальной программе Stipendium Hungaricum.

С.Бабаев отметил, что Азербайджан активно готовится к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и ожидает активного участия Венгрии в этом мероприятии. Министр выразил уверенность, что наши венгерские друзья внесут большой вклад в успешное проведение этой конференции и что традиционные дружеские отношения между двумя странами еще больше укрепятся, и пожелал венгерскому народу процветания.