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В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Румынии

В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Румынии В Баку проходит прием по случаю Национального дня и 106-летия Великого объединения Румынии.
Внешняя политика
28 ноября 2024 г. 19:48
В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Румынии

В Баку проходит прием по случаю Национального дня и 106-летия Великого объединения Румынии.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Румынии в Азербайджане.

В мероприятии принимают участие посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андеева, представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, военные атташе, депутаты.

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Версия на английском языке Official reception held in Baku on occasion of Romania's National Day
Версия на азербайджанском языке Bakıda Rumıniyanın Milli Günü ilə bağlı rəsmi qəbul keçirilir

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