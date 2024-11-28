В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Румынии

В Баку проходит прием по случаю Национального дня и 106-летия Великого объединения Румынии.

В Баку проходит прием по случаю Национального дня и 106-летия Великого объединения Румынии.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Румынии в Азербайджане.

В мероприятии принимают участие посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андеева, представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, военные атташе, депутаты.