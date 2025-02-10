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В Баку состоялся официальный прием по случаю Национального дня Ирана

В Баку состоялся официальный прием по случаю Национального дня Ирана В Баку прошел официальный прием, посвященный Национальному дню Ирана.
Внешняя политика
10 февраля 2025 г. 20:39
В Баку состоялся официальный прием по случаю Национального дня Ирана

В Баку прошел официальный прием, посвященный Национальному дню Ирана.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Ирана.

Временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан подчеркнул прочность братских и дружеских связей между двумя странами, основанных на исторических, культурных и религиозных традициях. Он напомнил о встрече президентов Азербайджана и Ирана в мае прошлого года на церемонии открытия гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы", отметив, что их договоренности продолжают воплощаться в жизнь.

По его словам, избрание Масуда Пезешкиана президентом Ирана, телефонные переговоры глав государств и обмен взаимными визитами высокого уровня способствовали укреплению отношений:

"Иран поддержал проведение Азербайджаном саммита COP29, обеспечив оперативную передачу логистического оборудования и участвуя в мероприятии на высоком уровне. Также мы поддержали вступление Азербайджана в группу D8. Это наглядный пример дружбы между нашими странами".

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая в качестве почетного гостя, отметил, что дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам обеих стран и народов:

"Существуют широкие перспективы для взаимодействия во многих сферах. Мы намерены продолжить совместную работу по реализации этого потенциала".

Мероприятие продолжилось художественной программой.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İranın Milli Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edilib

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