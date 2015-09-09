В Баку отметили День защиты Пакистана

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю 50-летия Дня защиты Пакистана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер поблагодарил гостей, которые пришли почтить память солдат, павших на войне с Индией в 1965 году.

Он отметил, что в той войне пакистанские солдаты продемонстрировали храбрость и отвагу, дав отпор врагу.

Посол также отметил, что Пакистан - миролюбивая страна и не намерена ни на кого нападать: "Однако мы будем и впредь защищать свою отчизну".

Х.У.Гайсер подчеркнул, что Пакистан продолжает оказывать поддержку Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского конфликта, а также поблагодарил Азербайджан за его поддержку Пакистану в кашмирском вопросе.