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    В Баку отметили День защиты Пакистана

    Посол Пакистана: Мы будем и впредь защищать свою отчизну

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю 50-летия Дня защиты Пакистана.

    Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер поблагодарил гостей, которые пришли почтить память солдат, павших на войне с Индией в 1965 году.

    Он отметил, что в той войне пакистанские солдаты продемонстрировали храбрость и отвагу, дав отпор врагу. 

    Посол также отметил, что Пакистан - миролюбивая страна и не намерена ни на кого нападать: "Однако мы будем и впредь защищать свою отчизну".

    Х.У.Гайсер подчеркнул, что Пакистан продолжает оказывать поддержку Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского конфликта, а также поблагодарил Азербайджан за его поддержку Пакистану в кашмирском вопросе.

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