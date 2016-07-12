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    В Баку состоялся официальный прием по случаю завершения дипмиссии посла Пакистана в Азербайджане

    Мероприятие началось с исполнения национальных гимнов Азербайджана и Пакистана

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю завершения дипломатической миссии посла Пакистана в Азербайджане Халида Усмана Гайсера.

    Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения национальных гимнов Азербайджана и Пакистана.

    Выступивший на мероприятии посол России в Азербайджане Владимир Дорохин в качестве дуайена дипломатического корпуса в Баку назвал посла Пакистана очень опытным дипломатом, проработавшим в различных столицах, а также занимая различные высокие посты в МИД Пакистана.

    В.Дорохин подчеркнул, что Х.У.Гайсер провел активную деятельность в Азербайджане и пожелал ему успехов в его будущей деятельности в качестве посла Пакистана в Греции.

    В свою очередь Х.У.Гайсер сказал, что всегда сложно прощаться, но "такова жизнь". Х.У.Гайсер добавил, что с момента приезда в Баку в 2014 году каждый его день был запоминающимся. Отметив, что между Пакистаном и Азербайджаном существуют отличные отношения, Х.У.Гайсер выразил уверенность, что эти отношения продолжат развиваться.

    В конце дипломат поблагодарил руководство Азербайджана и всех тех, кто помогал ему все это время в качестве посла Пакистана в Азербайджане.

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