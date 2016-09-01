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    В Баку состоялся официальный прием по случаю национального праздника Турции

    На приеме участвовали депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели, члены турецкой диаспоры

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю Национального праздника Турции - Дня победы.

    Как сообщает Report, вначале прозвучали государственные гимны двух стран, после чего слово взяла временный поверенный в делах Турции в Азербайджане Мерал Барлас.

    Выступая, М.Барлас зачитала послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В послании были отмечены достижения страны за последний год. Также М.Барлас рассказала о попытке госпереворота в Турции и об операции против террористических группировок на севере Сирии.

    Отметим, что на приеме участвовали депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели, члены турецкой диаспоры.

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