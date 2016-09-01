Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю Национального праздника Турции - Дня победы.

Как сообщает Report, вначале прозвучали государственные гимны двух стран, после чего слово взяла временный поверенный в делах Турции в Азербайджане Мерал Барлас.

Выступая, М.Барлас зачитала послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В послании были отмечены достижения страны за последний год. Также М.Барлас рассказала о попытке госпереворота в Турции и об операции против террористических группировок на севере Сирии.

Отметим, что на приеме участвовали депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели, члены турецкой диаспоры.