Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю 97-летия создания независимого латвийского государства, а также по случаю начала мероприятия "Вкус Латвия".

Как сообщает Report, мероприятие, на котором присутствовали послы ряда зарубежных стран, представители латвийской общины в Баку, а также общественные деятели, начался с исполнения гимнов Азербайджана и Латвии.

Выступивший вначале посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс, что сегодня отмечается день борьбы латвийского народя за свою свободу. Посол также отметил, что этот год был знаковым для его страны. В качестве примера он привел председательство страны в Европейском Союзе.

В своей речи Ю.Маклаковс напомнил визиты, которые были совершены в этом году, отметив их важность, а также выразил заинтересованность Латвии в развитии отношений с Азербайджаном.

Дипломат также вспомнил предыдущего посла Латвии в Азербайджане Хардийса Бауманиса, скончавшегося в мае этого года, подчеркнув его заслуги в области укрепления двусторонних отношений.

Принявшая участие в приеме министр экономики Латвии Дана Рейзниеце-Озола выразила удовлетворение тем, что находится в Азербайджане в столь значимый для Латвии день.

Говоря о мероприятии "Вкус Латвии" она сообщила, что в рамках этого мероприятия будут организованы выставки, демонстрации продукций латвийской промышленности. Министр призвала всех принять участие в этом мероприятии и поближе узнать Латвию.

Выступивший от имени азербайджанского правительства замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев поздравил латвийский народ с праздником и пожелал латышам успехов и больших достижений. М.Мамедгулиев отметил отличный уровень двусторонних отношений во всех сферах.

Прием продолжился художественной частью, на которой выступили певцы и музыканты из Латвии.