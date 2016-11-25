Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю 98-й годовщины провозглашения Республики Латвия.

Как сообщает Report, вначале прозвучали государственные гимны двух стран, после чего выступил посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.

В своем выступлении посол рассказал об истории приобретения Латвией свооей независимости. Он отметил, что этот год был важным для посольства Латвии в Азербайджане. Так, по его словам, были совершены многочисленные визиты, заседание межправкомиссии, а также бизнес-контакты: "Мы рады текущему состоянию политического сотрудничеству, но все еще есть много возможностей для экономического сотрудничества. Латвия заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном".

В свою очередь, замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев поздравил посла и латвийский народ от имени правительства Азербайджана с национальным днем Латвии. М.Мамедгулиев отметил, что за прошедший год страны сделали серьезные шаги для развития двусторонних связей. Он также сообщил, что за прошлые годы между странами увеличился уровень товарооборота.

М.Мамедгулиев также коснулся выдачи мандата для проведения переговоров между ЕС и Азербайджаном по новому стратегическому сотрудничеству. Он выразил благодарность Латвии и членам ЕС за поддержку.

Отметим, что в рамках мероприятия также была организована выставка рисунков школьников, посвященная Латвии.