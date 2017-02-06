В Баку состоялся круглый стол, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В посольстве Украины в Азербайджане состоялся круглый стол, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, мероприятие открыл посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко. Говоря об азербайджано-украинских отношениях, посол сказал, что две страны всегда поддерживают друг друга на международной арене.

Посол также напомнил о визитах официальных лиц, которые состоялись в прошлом году и добавил, что в этом году также ожидается ряд визитов и мероприятий. "В этом году мы ожидаем визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев. В настоящее время две стороны работают над определением даты визита. Также ожидаем проведение в Баку межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству и визит украинских парламентариев 19 февраля".

А. Мищенко также рассказал о работе азербайджанской диаспоры в Украине. Он сообщил, что в Украине живет 500 тыс. азербайджанцев, которые очень активны в жизни страны.

Посол рассказал и об экономических проектах между странами: "Когда встречаются наши президенты, они всегда обсуждают экономические проекты. Если визитной карточкой Азербайджана в Украине являются заправки SOCAR, то могу сказать, что в этом году мы надеемся заложить основу украинского завода фармакологических растворов, а также имеется соглашение о создании производственной линии самолетов "Ан".

Отметим, на мероприятии участвовали представители МИД, Центра стратегических исследований Азербайджана, руководители общественных и политических организаций.