В Баку состоялся круглый стол, посвященный 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Россией

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся круглый стол, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие ряд азербайджанских и российских политологов, депутаты, а также сотрудники посольства России в Азербайджане.

"За 25 лет Азербайджан и Россия сумели добиться позитивных результатов в двусторонних отношениях", - заявила исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.

По ее словам, взаимодействие России и Азербайджана создает стабильность общественных систем в обеих странах. Она отметила, что обе страны смогли бы совместно противостоять глобальным рискам и вызовам.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков указал, что Россию и Азербайджан сегодня связывает вопрос "джихадистского риска" в регионе Кавказа.

"Необходимо нейтрализовать их вместе. В значительной степени подобные риски необходимо сдерживать", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что налаживание российско-турецких отношений – это большой плюс для Азербайджана. "Ухудшение отношений между Москвой и Анкарой – это прямые убытки для Баку. От ухудшения отношений выигрывают Армения и Грузия, а не мы", - сказал Р. Мусабеков, добавив, что Баку хочет иметь хорошие отношения со всеми сторонами.

По его словам, Азербайджан готов быть партнером России на различных площадках. "Мы можем быть третьим партнером для Турции на российской площадке. И наоборот. Мы можем финансово участвовать, дать специалистов, мы заинтересованы для диверсификации своих политических и экономических связей в мире", - добавил он.

В свою очередь председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований (ФПНИ) "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук отметил, что между Россией и Азербайджаном должны быть выстроены стратегические отношения как на региональном, так и на глобальном уровне. "Азербайджан – больше глобальный, нежели региональный партнер России", - сказал он.

По его словам, главная ценность Азербайджана для России – это его ярко выраженная светскость и "России, здесь есть много чему поучиться" в контексте решения конфессиональных проблем.