В Баку организован гала-концерт по случаю Дня независимости Грузии

В Центре Гейдара Алиева в Баку проходит гала-концерт, посвященный Дню независимости Грузии.
Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Грузии.
С приветственными речами выступили посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и министр культуры Тинатин Рухадзе.
Гала-концерт продолжился выступлениями симфонического оркестра Грузии, музыкальной группы Music Band, ансамбля "Швидкаца" и известных грузинских солистов.
Мероприятие организовано министерствами иностранных дел и культуры Грузии совместно с посольством этой страны в Азербайджане.
Фото: Самира Гасанова