В Баку организован гала-концерт по случаю Дня независимости Грузии

В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся гала-концерт, посвященный Дню независимости Грузии.

В Центре Гейдара Алиева в Баку проходит гала-концерт, посвященный Дню независимости Грузии.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Грузии.

С приветственными речами выступили посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и министр культуры Тинатин Рухадзе.

Гала-концерт продолжился выступлениями симфонического оркестра Грузии, музыкальной группы Music Band, ансамбля "Швидкаца" и известных грузинских солистов.

Мероприятие организовано министерствами иностранных дел и культуры Грузии совместно с посольством этой страны в Азербайджане.

Фото: Самира Гасанова