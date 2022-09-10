В Баку состоялся фестиваль Свечей

Посольство Японии в Азербайджане провел фестиваль Свечей в центре Баку

Посольство Японии в Азербайджане провело фестиваль Свечей в центре Баку

Как передает Report, фестиваль отмечается в рамках года дружбы между Японией и Азербайджаном и посвящен 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

На фестиваль приглашены 3 специалиста из префектуры Нара (Япония). В самой префектуре данный фестиваль проводится с 1999 года и продолжается 10 дней, а количество посетителей составляет более 90 тысяч. В Баку же в рамках фестиваля будут использованы 2 100 свечей, которые специально привезены из страны восходящего солнца.

Отметим, что на мероприятии присутствовал посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада, который в интервью журналистам заявил, что главное значение фестиваля - это зажечь свечи во имя благополучия, здоровья и процветания людей.

"На этой неделе мы отмечали 30-летие, это показывает насколько прочные отношения между двумя странами. После Австралии, Азербайджан второе место, где данный фестиваль проводится масштабно",- добавил он.