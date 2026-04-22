В Баку состоялся азербайджано-латвийский бизнес-форум - ОБНОВЛЕНО

С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Баку 22 апреля состоялся азербайджано-латвийский бизнес-форум.

Как сообщает Report, главы государств выступили на мероприятии.

Сначала выступил президент Азербайджана.

- Господин президент, члены официальной делегации, гости из Латвии, дамы и господа.

Я очень рад принимать у себя с официальным визитом президента Латвии. У нас состоялись плодотворные переговоры и были подписаны документы. Среди прочего мы обсудили и вопрос экономического партнерства. А организованный сегодня бизнес-форум особенно наглядно демонстрирует наше общее стремление к совместной работе.

Я рад, что господина президента сопровождает большая группа представителей бизнеса из Латвии. Уверен, что взаимодействие с азербайджанскими коллегами будет интересным и плодотворным. Конечно, любая бизнес деятельность зависит от ряда факторов, во главе которых стоит стабильность в стране, где вы ведете бизнес, важны предсказуемость, деловой климат, инвестиционный климат и многие другие факторы, включая транспортную связность и доступ к экспортным рынкам, а также размер внутренних рынков.

Мы в Азербайджане приложили все усилия, чтобы превратить страну из чисто нефтегазозависимой в страну, которая может гордиться процессом диверсификации своей экономики. В структуре нашего ВВП можно увидеть быстрый рост за последние 4-5 лет. Доля ненефтяной промышленности в ВВП Азербайджана выросла с 50 до более 70 процентов, и этот рост продолжается. Это означает, что диверсификация экономики уже стала реальностью.

Сейчас мы активно работаем над диверсификацией нашего экспорта. Хотя это будет непросто, поскольку производство природного газа в Азербайджане растет и продолжит расти, и большая часть добываемого нами газа экспортируется. Следовательно, отрасли экономики, не связанные с нефтью и газом, должны соответствовать растущему производственному профилю и растущему спросу на международных рынках, прежде всего европейских.

Финансовая стабильность также важна для любого инвестора, будь то местный или иностранный. И здесь мы можем отметить хорошие достижения. Наша финансовая система стабильна. Мы последовательно, согласно стратегическому плану, снижали зависимость от заимствований. Сегодня мы прибегаем к заимствованиям только для реализации проектов, требующих высокого уровня технологического исполнения. И заимствуем только у ведущих международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и некоторых других.

План по сокращению внешнего долга, я считаю, выполнен. Наш внешний долг составляет 6,1 процента от ВВП. Наши валютные и золотые резервы превышают внешний долг более чем в 18 раз. Иными словами, мы можем обнулить наши внешние обязательства, вероятно, в течение пары месяцев.

Но, конечно, существует большой спрос на дополнительные инвестиции, направленные в первую очередь на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Карабаха и Восточного Зангезура. Приоритеты в области инвестиций ясны, мы уже частично их обсудили и будем продолжать обсуждать. Кроме того, я уверен, что азербайджанские коллеги также проинформировали наших гостей о цифрах. За последние двадцать лет в нашу экономику было вложено более 350 млрд долларов, причем почти половина этой суммы – 170 млрд долларов – приходится на инвестиции из иностранных источников. Таким образом, создание благоприятного для инвестиций делового климата также было одной из поставленных перед нами задач, и она в основном решена.

Что касается наших планов, то мы продолжаем инвестировать как в Азербайджане, так и за его пределами, в первую очередь в энергетические объекты в соседних странах, а также в регионе ЕС, что также поддерживается Европейской комиссией. У нас есть несколько форматов сотрудничества с Европейской комиссией. Один из них – это энергетическое сотрудничество.

Европейская комиссия в своих публичных заявлениях всегда называет Азербайджан надежным партнером в энергетической сфере. И это сотрудничество продолжает расти. Мы начали с продажи нефти, сейчас экспортируем природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и планируем экспортировать зеленую энергию. Таким образом, одной из областей инвестиций в нашем портфеле являются возобновляемые источники энергии, где существует огромный потенциал для солнечной и ветровой энергетики.

Мы уже наблюдаем большой интерес со стороны крупных игроков. Наш план, основанный не только на наших устремлениях, но и на подписанных контрактах – юридически обязывающих контрактах, - предусматривает достижение мощности в 8 гигаватт солнечной, ветровой и гидроэнергетики к 2032 году. И это абсолютно реалистично. Мы в значительной мере заместим природный газ, используемый для производства электроэнергии, возобновляемыми источниками энергии, что позволит нам сэкономить несколько миллиардов кубических метров газа, столь необходимого сейчас на международных рынках. Он был востребован всегда в течение последних нескольких лет, а за последние пару месяцев – еще больше. Мы планируем увеличить добычу и, безусловно, нарастить экспорт. Сегодня десять стран-членов Европейского Союза получают природный газ из Азербайджана. Всего таких стран шестнадцать. И по этому показателю мы занимаем первое место в мире.

Да, мы не являемся крупнейшим производителем и экспортером, есть гораздо более крупные игроки. Но среди стран, экспортирующих трубопроводный газ, с точки зрения географии поставок мы занимаем первое место. А для многих стран Европейского Союза азербайджанский газ и нефть составляют наибольшую часть их энергетического портфеля.

Еще одной областью, на которой мы в значительной степени сосредоточились, была, есть и будет транспортная связность. Здесь географическое положение дополняется нашими инвестициями и долгосрочной политикой по превращению Азербайджана, который является страной, не имеющей выхода к морю, в международный транспортный узел. Это уже произошло – функционируют транспортные коридоры как с востока на запад, так и с севера на юг и в обратном направлении. На территории Азербайджана все строительные работы завершены. Сейчас мы занимаемся только инвестициями в модернизацию, создание новой физической инфраструктуры, цифровизацию, включая возможности, которые предоставляются искусственным интеллектом, чтобы сделать транспортировку через Азербайджан не только самой безопасной в текущей геополитической ситуации, но и конкурентоспособной с точки зрения сборов, транспортных тарифов и времени. И здесь есть большой простор для инвестиций, потому что связность между Востоком и Западом сегодня без Азербайджана довольно проблематична. Как я отметил, мы уже вложили значительные средства. В сотрудничестве с дружественными странами, с нашими непосредственными соседями и соседями наших соседей нам удалось обеспечить безопасный и надежный транспортный маршрут для грузов. Кстати, объем грузов, проходящих через Азербайджан, растет из года в год.

Сегодня мы также подробно обсудили возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства между нашими странами. Сопредседателями Совместной экономической комиссии являются министры сельского хозяйства обеих стран. Безусловно, это останется одним из приоритетов для нашего правительства, учитывая, что более 40 процентов нашего населения проживает в сельской местности. Создана инфраструктура, а также возможности для бизнеса в регионах. Конечно, они отличаются от деловых возможностей в столице. Поэтому сельское хозяйство, туризм и управление водными ресурсами – все это проекты, которые государственные и частные компании реализуют в Азербайджане, и я считаю, что эти возможности будут интересны также латвийским инвесторам. Кроме того, свободная экономическая зона в Аляте предлагает качественные услуги, поддерживаемые очень благоприятным для инвестиций законодательством, что уже позволяет привлекать туда значительные объемы иностранных инвестиций. Хотя сегодня очевидно, что привлечение иностранных инвестиций – задача не из легких. Считаю, что правовая база, а также близость к главному торговому морскому порту и железной дороге делают свободную экономическую зону в Аляте привлекательной.

Еще одной темой наших сегодняшних обсуждений, которая, вероятно, станет потенциальной областью сотрудничества, является оборонная промышленность. Мы выяснили, что обе страны активно развивают свой потенциал в этой области. Азербайджан уже экспортирует продукцию своих оборонных предприятий – как частных, так и государственных – в большое количество стран. Так что, думаю, мы сможем обратить внимание также на вопросы, касающиеся совместного производства, сотрудничества, создания синергии и многого другого.

Сегодня, в рамках наших кратких выступлений трудно охватить все области партнерства. Но я уверен, что в ходе форума и последующей работы – а продолжать ее надо обязательно, чтобы это мероприятие не осталось единичным в своем роде – будут изучены и многие другие возможности. Безусловно, мы как страна, - и я уверен, что и наше бизнес-сообщество, - заинтересованы в инвестиционных возможностях в Латвии, в ваших приоритетных проектах. Как мы обсуждали сегодня, мы можем составить список потенциальных проектов, в которых обе страны могут успешно участвовать.

Наконец, последнее, о чем бы я хотел упомянуть, - это о важности визита президента. Хочу еще раз выразить огромную благодарность за то, что Вы приняли мое приглашение. Мне очень понравилась наша беседа один на один, а также встреча с делегациями и наши обсуждения во время обеда. Еще раз спасибо. Желаю Вам приятного пребывания. Уверен, что представители наших деловых кругов также будут поддерживать все эти положительные тенденции. Так что еще раз добро пожаловать.

Затем выступил президент Латвии.

- Господин президент, министры, представители деловых кругов Азербайджана и Латвии.

Прежде всего, господин президент, большое спасибо за этот прием, а также за Ваше присутствие и обращение на этом бизнес-форуме к предпринимателям обеих стран. Говорить после Вас очень легко, потому что Вы охватили все моменты. В принципе я согласен с Вами. Единственное, что, вероятно, я должен добавить – так это немного прорекламировать Латвию и ее возможности, поскольку Вы так блестяще выделили приоритеты и развитие Азербайджана, что, как мне кажется, важно также подчеркнуть: Латвия готова к сотрудничеству, а также к углублению и расширению торговых отношений с Азербайджаном.

Если оглянуться на историю, когда Баку стал нефтедобывающим городом, многие латыши уже в конце XIX и начале XX века нашли здесь работу, работали инженерами, а также учителями. И наши связи, как экономические, так и культурные, гораздо шире и древнее, чем мы иногда думали. Считаю очень важным, что в это неспокойное время, на фоне происходящего в Европе, а также на Ближнем Востоке, учитывая все эти геополитические вызовы, мы пытаемся найти новые пути сотрудничества с нашими очень хорошими и надежными партнерами. Азербайджан для Латвии является, был и будет главным торговым и политическим партнером в регионе Южного Кавказа и, фактически, в более широком регионе.

Как только что сказал президент, во время наших обсуждений мы действительно уделили значительное внимание вопросам наших экономических и торговых отношений. Я просто хочу повторить слова господина президента о том, что существует огромный интерес к развитию сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Мы видим, что технологии в оборонной промышленности развиваются очень быстро. Искусственный интеллект, различные решения изобретаются буквально в режиме реального времени. Я знаю, что здесь, в Азербайджане имеется очень хороший потенциал, но также могу отметить, что и Латвия обладает быстро развивающейся оборонной промышленностью. Дроны, противодронные системы – это только видимые элементы, наша оборонная промышленность работает и над другими проектами, и есть интерес со стороны нашей оборонной отрасли найти партнеров или углубить связи с партнерами как в Европе, так и за ее пределами. И здесь, зная, что у нас есть представители из этой отрасли, я надеюсь, что мы вскоре увидим ощутимые, реальные результаты.

Я только что по предложению президента посетил Белый город и был по-настоящему впечатлен. Мне рассказали, господин президент, что менее чем за 15 лет, так как идея, как мне сообщили, развивалась с 2011-2012 годов, вам удалось, во-первых, очистить загрязненные территории, а затем создать архитектурное чудо – построить город, который является современным городом XXI века.

Это демонстрирует потенциал Азербайджана. Но я также считаю, что это отличное приглашение для инвесторов, приглашение для других стран приезжать и участвовать в таких проектах, предлагая свой опыт, будь то архитектура, инженерные решения или дизайн. И здесь я вижу, что у нас есть потенциал, и Латвия может многое предложить в этой области.

Мы также провели широкие обсуждения по вопросу сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Так вышло, что и с нашей, и с вашей стороны сопредседателями Межправительственной комиссии являются министры сельского хозяйства. Считаю, что здесь есть огромный потенциал для изучения возможностей реального увеличения объемов торговли, ведь мы не являемся конкурентами. Мы можем дополнять друг друга. Конечно, всегда есть вопросы, требующие решения, в том числе касательно инспекций, сертификации. Но мы также очень положительно оцениваем недавно принятые Вашим правительством решения, которые на самом деле позволят процветать торговле и обмену в этой сфере.

Латвия – страна лесов, и у нас богатый опыт в области лесопользования. Кстати, и в данном случае чиновником, отвечающим за вопросы лесного хозяйства и курирующим всю политику латвийского правительства в этой области, является министр сельского хозяйства. Поэтому мы готовы и заинтересованы в изучении возможностей содействия развитию той программы, о которой Вы мне рассказали, - программы по посадке деревьев, лесовосстановления в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях. Здесь я вижу возможности как для практического сотрудничества и в сфере образования и профессиональной подготовки.

Мы также обсуждали другие области, в частности фармацевтическую промышленность. Мы говорим о связности. Латвия всегда рассматривалась как ворота в Северную и Центральную Европу.

Некоторые геополитические события, которые мы наблюдаем, не следует рассматривать как препятствия, а, скорее, как возможности. Развитие грузовой инфраструктуры в аэропортах, воздушного транспорта, других способов связности и логистики – это то, что обе наши страны могут предложить и что фактически дополняет друг друга. И здесь у Латвии также большой опыт.

Если я не упоминаю что-то, если о чем-то не сказали ни я, ни господин президент, это не означает, что мы об этом забыли или что это неважно. Просто есть некоторые ограничения по времени. Я очень надеюсь, что наши переговоры с господином президентом и его министрами, этот бизнес-форум придадут импульс нашим деловым кругам для поиска путей сотрудничества, появления новых идей, возможно, пересмотра некоторых старых проектов, их возрождения и реализации. Я думаю, что то, что вы видите и слышите из моих выступлений и выступлений президента Азербайджана, свидетельствует о важности, которую мы придаем торгово-экономическим отношениям. Да, у нас есть своя история. Был период пандемии COVID, который фактически нанес ущерб некоторым экономическим и торговым отношениям. В настоящее время в регионе действительно происходят определенные события. Но я считаю, что это не должно мешать правительствам и деловым кругам обеих стран работать вместе.

Латвия, как член Европейского Союза, ОЭСР и НАТО, полностью готова работать и поддерживать сотрудничество между Азербайджаном и этими организациями, а также двусторонними структурами и использовать весь имеющийся у нас опыт для развития экономических отношений. Кроме того, мы высоко ценим тот факт, что Азербайджан является стратегическим партнером не только для Латвии, но и для многих европейских стран, будь то в политической или экономической сфере, но, - что наиболее важно, - в сфере энергетики.

Господин президент уже рассказал о том, чем занимается Азербайджан в настоящее время. И поверьте мне, это высоко ценится в Европе, а также в нашем регионе. В эти нестабильные времена наличие надежных партнеров является очень важным преимуществом.

Экономика Латвии развивается стабильно. Перед нами стоит много задач, которые необходимо решать. Но я абсолютно убежден, что благодаря тем стратегиям, которые мы только что изложили, мы сможем найти направления для инвестиций. А инвестиции – это не односторонний процесс. Я думаю, что есть идеи, которые инвесторы из Азербайджана могли бы взять на рассмотрение и изучить возможности для инвестирования в Латвии. Но есть и латвийские компании, которые могут быть заинтересованы в создании совместных предприятий или инвестировании здесь, в различных технологических областях.

Итак, что я хотел бы сказать: у нас состоялись отличные политические переговоры. У нас состоялась – и здесь я полностью согласен – очень, очень хорошая беседа по целому ряду вопросов. Нужно это продолжать. Мы встретимся через некоторое время, как мы и договорились, господин президент. Я также пригласил президента Азербайджана посетить Латвийскую Республику с официальным визитом. Скорее всего, это будет в следующем году.

Таким образом, у всех нас – президентов, правительств и деловых кругов – есть примерно год до нашей встречи. Мне остается очень надеяться на то, что к нашей следующей встрече в Риге мы "запасемся" не только отличными идеями, но также очень конкретными результатами, которые будут достигнуты в рамках нынешнего бизнес-форума.

Так что желаю вам провести очень плодотворный форум. Также хочу поблагодарить лично президента Алиева за его присутствие здесь и очень положительное отношение как к Латвии, так и к торговым отношениям. И очень надеюсь на продолжение работы с Вами. Продолжение следует.

Большое спасибо.

16:30

