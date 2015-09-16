Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ 16 cентября в Баку состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум. Как сообщает Report, на форуме приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Чехии Милош Земан.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на азербайджано-чешском форуме приветствовал участников и отметил, что встречи, проведенные до сих пор между нашими бизнесменами, служат укреплению связей. Констатировав, что двусторонние отношения носят стратегический характер, глава государства подчеркнул значение совместной Декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами, подписанной в рамках визита Президента Милоша Земана. Отметив важность дальнейшего развития азербайджано-чешского экономического сотрудничества, Президент Ильхам Алиев коснулся значения хорошей координации связей между деловыми кругами. Глава государства сообщил, что в рамках визита обсуждалось участие банков Чешской Республики в проектах, реализуемых в нашей стране, что они успешно выполняют свои обязательства, как финансовые партнеры Азербайджана, подчеркнув необходимость выявления новых сфер сотрудничества в предстоящие годы.

Президент Ильхам Алиев говорил о возможностях для сотрудничества в транспортной сфере. В этом контексте он подчеркнул значение проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и Бакинского международного морского торгового порта. Констатировав, что Азербайджан является надежным экспортером нефти в Чешскую Республику, Президент Ильхам Алиев говорил о роли нашей страны, превратившейся в серьезного участника на газовом рынке Европы, в реализации проекта Южного газового коридора. Глава государства отметил, что этот проект позволит нашей стране диверсифицировать маршруты поставки.

Говоря об инвестиционной среде в нашей стране, Президент Ильхам Алиев сказал: в минувшем году в Азербайджан были вложены инвестиции на сумму 27 миллиардов долларов, причем иностранные инвестиции имеют особый вес. Это свидетельствует о том, что хотя в мире продолжается экономический кризис, в Азербайджане, тем не менее, господствует благоприятная инвестиционная среда. Один из основных факторов, подтверждающих это, связан с тем, что за 8 месяцев текущего года экономика Азербайджана возросла более, чем на 4 процента, развивается ненефтяной сектор, а наш внешний долг составляет менее 10 процентов. Подчеркнув, что экономика Азербайджана является одной из 40 самых передовых экономик в мире, глава государства констатировал хорошие условия для сотрудничества также в области сельского хозяйства и говорил о возможностях рассмотрения условий для создания совместных предприятий.

В заключение своего выступления Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что нынешний форум создаст хорошие условия для выявления новых сфер сотрудничества.

Президент Чешской Республики Милош Земан отметил определенную схожесть между нашими странами, которая проявляется и в области экономики. Так, Чешская Республика, как и Азербайджан отличается на европейском пространстве низким уровнем безработицы и внешнего долга. Подчеркнув, что более 30 процентов импортируемой в его страну нефти поступает из Азербайджана, Милош Земан сообщил, что в Чехии обучаются более 200 азербайджанских студентов, коснулся возможностей расширения связей в этой области. Констатировав установление тесного сотрудничества между нашими странами, Милош Земан отметил важность того, чтобы это достижение охватило и деловые круги, и выразил уверенность в том, что обе стороны воспользуются созданными возможностями.