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В Баку прошло заседание руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

В Баку прошло заседание руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ В Баку прошло 53-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 16:34
В Баку прошло заседание руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

В Баку прошло 53-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Как сообщает Report, в работе заседания приняли участие начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев, начальник Службы внешней разведки Азербайджанской Республики генерал-полковник Орхан Султанов и руководители соответствующих органов стран СНГ.

Сначала участники мероприятия посетили Аллею почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.

Затем состоялось официальное открытие мероприятия и началось обсуждение вопросов повестки дня.

Далее заседание продолжилось выступлениями и дискуссиями по вопросам безопасности стран Содружества, включая такие вопросы, как деструктивная деятельность, направленная на дестабилизацию на пространстве СНГ, и совместные усилия против новых вызовов.

Заседание завершилось подписанием итоговых документов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda MDB ölkələrinin təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanları rəhbərlərinin iclası keçirilib

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