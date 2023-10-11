В Баку прошло заседание руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

В Баку прошло 53-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

В Баку прошло 53-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Как сообщает Report, в работе заседания приняли участие начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев, начальник Службы внешней разведки Азербайджанской Республики генерал-полковник Орхан Султанов и руководители соответствующих органов стран СНГ.

Сначала участники мероприятия посетили Аллею почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.

Затем состоялось официальное открытие мероприятия и началось обсуждение вопросов повестки дня.

Далее заседание продолжилось выступлениями и дискуссиями по вопросам безопасности стран Содружества, включая такие вопросы, как деструктивная деятельность, направленная на дестабилизацию на пространстве СНГ, и совместные усилия против новых вызовов.

Заседание завершилось подписанием итоговых документов.