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    В Баку состоялось вручение сертификатов выпускникам программы НАТО по Афганистану

    Роуз Готемюллер: Азербайджан с самого начала программы DEEP Afganistan играет в ней активную роль
    © Report

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Университете АДА  в Баку  состоялось вручение сертификатов афганским выпускникам программы НАТО по  усовершенствованию образования в сфере обороны  "Civilian Oversight of The Armed Forced".

    Как  сообщает Report, на церемонии вручения  приняла участие находящаяся с визитом в Баку заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер.

    Она отметила важность реализации данной программы, в которой приняли участие 14 граждан Афганистана,  для улучшения качества военного образования и укрепления безопасности в Афганистане.

    "Я хочу также поблагодарить Азербайджан за предоставление площадки для реализации подобных программ. Азербайджан с самого начала программы DEEP Afganistan играет в ней активную роль и вносит большой вклад в дело НАТО в этой стране",- отметила она.

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