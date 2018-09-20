В Баку состоялось вручение сертификатов выпускникам программы НАТО по Афганистану

© Report

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Университете АДА в Баку состоялось вручение сертификатов афганским выпускникам программы НАТО по усовершенствованию образования в сфере обороны "Civilian Oversight of The Armed Forced".

Как сообщает Report, на церемонии вручения приняла участие находящаяся с визитом в Баку заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер.

Она отметила важность реализации данной программы, в которой приняли участие 14 граждан Афганистана, для улучшения качества военного образования и укрепления безопасности в Афганистане.

"Я хочу также поблагодарить Азербайджан за предоставление площадки для реализации подобных программ. Азербайджан с самого начала программы DEEP Afganistan играет в ней активную роль и вносит большой вклад в дело НАТО в этой стране",- отметила она.