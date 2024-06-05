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В Баку состоялось третье заседание группы молодых парламентариев ТюркПА

В Баку состоялось третье заседание группы молодых парламентариев ТюркПА В Милли Меджлисе Азербайджана состоялось третье заседание группы молодых парламентариев ТюркПА.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 17:28
В Баку состоялось третье заседание группы молодых парламентариев ТюркПА

В Милли Меджлисе Азербайджана состоялось третье заседание группы молодых парламентариев ТюркПА.

Как сообщает Report, заседание было посвящено проблемам физического и психического здоровья молодежи государств-членов организации.

Глава группы, член Великого Национального собрания Турции Эмре Чалышкан отметил, что подростки особенно уязвимы, поскольку подвержены быстрым умственным и физическим изменениям: "У молодежи развиваются привычки нездорового питания и отсутствия физической активности, что негативно сказывается на их здоровье. Необходимы организация просветительских мероприятий и принятие совместной политики и программ".

По словам депутата Милли Меджлиса Анара Мамедова, в Азербайджане уделяется особое внимание воспитанию подрастающего поколения: "Во время 44-дневной Отечественной войны стало ясно, как за последние 20-30 лет формировалась молодежь страны. В этот период молодые люди реализовали мечту о нации, свободе и независимости".

На заседании было объявлено, что четвертое заседание группы молодых парламентариев пройдет в Казахстане в 2025 году.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda TÜRKPA-nın Gənc Parlamentarilər Qrupunun üçüncü iclası keçirilib

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