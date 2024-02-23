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В Баку состоялось традиционное японское представление боя на мечах

В Баку состоялось традиционное японское представление боя на мечах Сегодня в Баку состоялось традиционное японское представление боя на мечах в исполнении группы TATE HATORYU.
Внешняя политика
23 февраля 2024 г. 20:26
В Баку состоялось традиционное японское представление боя на мечах

Сегодня в Баку состоялось традиционное японское представление боя на мечах в исполнении группы TATE HATORYU.

Как передает Report, мероприятие было организовано посольством Японии в Азербайджане.

Tате — это постановочная художественная форма традиционного японского боя на мечах с уникальными характеристиками, сочетающая в себе элементы древних самурайских боевых искусств, танца и кабуки.

Группа TATE HATORYU, базирующаяся в Нью-Йорке, подготовила для бакинских зрителей специальные сцены боя на мечах и продемонстрировала плавные движения мечом под музыку в стиле самурайского боя.

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