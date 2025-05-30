В Баку открылась выставка "Нет насилию", посвященная защите детей

В Баку открылась выставка "Нет насилию", посвященная защите детей

В Баку при организации посольства Швеции открылась выставка "Нет насилию", призванная привлечь внимание к проблеме насилия в отношении детей.

Как сообщает Report, выставка приурочена к 1 июня – Международному дню защиты детей.

Центральное место на выставке занимают цитаты известной шведской писательницы Астрид Линдгрен, автора любимых многими поколениями книг о Карлсоне и Пеппи Длинный чулок. В своей трогательной речи "Нет насилию", произнесенной в 1978 году при получении Премии мира немецкой книготорговли, Линдгрен подчеркивала важность любви и уважения к детям без применения насилия.

Выставка также включает иллюстрации шведской художницы Стины Вирсен, которые визуально дополняют и оживляют послания Линдгрен.

На открытии выставки выступил посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон. Он отметил, что слова Астрид Линдгрен, сказанные более 40 лет назад, не теряют своей актуальности и сегодня.

"Международный день защиты детей, которому посвящена выставка, напоминает нам о том, как важно защищать, поддерживать и прислушиваться к детям во всем мире. Выставка была подготовлена Шведским институтом, и на ней представлены важные идеи из речи известной шведской писательницы Линдгрен. К сожалению сказанные так давно слова все еще актуальны", - сказал дипломат.

Председатель комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в своем выступлении отметила, что в Азербайджане с особым трепетом относятся к вопросу воспитания детей. "Мы уделяем внимание их образованию и воспитанию. Проблема насилия в отношении детей довольно удручающая и требует объективного подхода", - сказала депутат.

Фото: Заур Мустафаев