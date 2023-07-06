В Баку состоялось открытие штаб-квартиры Молодежной организации ДН

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в официальной церемонии открытия штаб-квартиры Молодежной организации Движения неприсоединения (ДН) в рамках министерского заседания Координационного бюро ДН.
Об этом сообщили
В церемонии также приняли участие министры иностранных дел Венесуэлы и Уганды Иван Хиль-Пинто и Джедже Одонго, а также министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, представители молодежного сектора и СМИ.
После того как участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для молодежи ДН в штаб-квартире, состоялась официальная часть церемонии.
Дж.Байрамов, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что создание Молодежной организации ДН является одной из самых успешных инициатив, выдвинутых Азербайджаном в период председательства в Движении.
Отметив, что проведение официального открытия штаб-квартиры Молодежной организации ДН является одним из знаменательных событий в истории движения, министр передал по этому случаю свои поздравления и пожелал организации успехов в дальнейшей деятельности.
На церемонии также был показан видеоролик о деятельности Молодежной организации ДН.