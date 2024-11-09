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В Баку состоялось открытие обновленного Украинского центра

В Баку состоялось открытие обновленного Украинского центра В Баку 9 ноября состоялось открытие обновленного Украинского центра.
Внешняя политика
9 ноября 2024 г. 20:03
В Баку состоялось открытие обновленного Украинского центра

В Баку 9 ноября состоялось открытие обновленного Украинского центра.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Сегодня, 9 ноября, в День работников культуры и народного творчества Украины, в центре Баку состоялось торжественное открытие обновленного Украинского центра", - написал дипломат.

Он отметил, что на открытии состоялась выставка украинского фотографа Максима Старикова "Мысли детей". "Эта выставка, впервые представленная в Азербайджане, посвящена современным украинским детям, живущим в условиях войны", - подчеркнул посол.

Гусев обратил внимание на то, что в мероприятии приняли участие главы украинских общин и послы стран-партнеров Украины.

"Открытие Украинского центра в Баку - это не только культурное событие, но и важный шаг в укреплении украинско-азербайджанских отношений. Центр станет местом встречи для украинской общины в Азербайджане, а также для всех, кто интересуется украинской культурой и историей", - рассказал он.

Напомним, что в прошлом месяце Гусев посетил Габалинский детский реабилитационный центр, где проходят терапию украинские дети.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yenilənmiş Ukrayna Mərkəzinin açılışı olub

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