В Баку состоялось открытие обновленного Украинского центра

В Баку 9 ноября состоялось открытие обновленного Украинского центра.

В Баку 9 ноября состоялось открытие обновленного Украинского центра.

Как сообщает Report , об этом на своей странице в соцсети Х написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Сегодня, 9 ноября, в День работников культуры и народного творчества Украины, в центре Баку состоялось торжественное открытие обновленного Украинского центра", - написал дипломат.

Он отметил, что на открытии состоялась выставка украинского фотографа Максима Старикова "Мысли детей". "Эта выставка, впервые представленная в Азербайджане, посвящена современным украинским детям, живущим в условиях войны", - подчеркнул посол.

Гусев обратил внимание на то, что в мероприятии приняли участие главы украинских общин и послы стран-партнеров Украины.

"Открытие Украинского центра в Баку - это не только культурное событие, но и важный шаг в укреплении украинско-азербайджанских отношений. Центр станет местом встречи для украинской общины в Азербайджане, а также для всех, кто интересуется украинской культурой и историей", - рассказал он.

Напомним, что в прошлом месяце Гусев посетил Габалинский детский реабилитационный центр, где проходят терапию украинские дети.