В Баку состоялось открытие нового здания посольства Казахстана

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В связи с открытием нового здания посольства Казахстана в Азербайджане состоялась церемония поднятия флага этой страны на территории нового диппредставительства.

Как сообщает Report, церемония началась с исполнения национального гимна Казахстана.

Выступивший затем посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев сказал, что в соответствии с договоренностью между правительствами двух стран, в Баку на бесплатной основе была выделена земля для строительства посольства.

По его словам, общая площадь посольства составляет около 7000 кв.м, включая дом с 17 квартирами для сотрудников посольства, где созданы все условия для нормальной деятельности сотрудников диппредставительства.

В конце, Б. Исабаев поблагодарил азербайджанскую сторону за помощь в строительстве посольства.