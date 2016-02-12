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    В Баку состоялось открытие нового здания посольства Казахстана

    Cостоялась церемония поднятия флага этой страны на территории нового диппредставительства

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В связи с открытием нового здания посольства Казахстана в Азербайджане  состоялась церемония поднятия флага этой страны на территории нового диппредставительства.

    Как сообщает Report, церемония началась с исполнения национального гимна Казахстана.

    Выступивший затем посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев сказал, что в соответствии с договоренностью между правительствами двух стран, в Баку на бесплатной основе была выделена земля для строительства посольства.

    По его словам, общая площадь посольства составляет около 7000 кв.м, включая дом с 17 квартирами для сотрудников посольства, где созданы все условия для нормальной деятельности сотрудников диппредставительства.

    В конце, Б. Исабаев поблагодарил азербайджанскую сторону за помощь в строительстве посольства.

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