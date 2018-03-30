В Баку состоялось официальное открытие нового французского визового центра

Баку. 30 марта. REPORT. AZ/ В Баку состоялось официальное открытие французского визового центра CAPAGO.

Как сообщает Report, на открытии центра консул посольства Франции в Азербайджане Антуан Симене отметил, что визовый центр CAPAGO призван максимально оптимизировать процесс подачи на визу для граждан Азербайджана, в свою очередь способствуя росту туристического потока между странами.

По его словам, с ноября визовый центр CAPAGO в Баку уже выдал более 3 тысяч виз.

А.Симоне отметил, что посольство ожидает, что открытие центра будет способствовать дальнейшему росту посещающих Францию азербайджанских туристов в этом году.

Отметим, что в центре CAPAGO рассматриваются также визовые обращения для поездок в Испанию, Бельгию, Нидерланды, Португалию и Люксембург.

Исполнительный директор CAPAGO Жан Люк Багрое добавил, что посетители центра, желающие подать на визу, могут воспользоваться также дополнительными услугами по выдаче страховки для путешествия, а также услугами нотариуса.

Центр французской визы - компания CAPAGO принимает заявки посетителей в Globus Center в Баку по адресу ул.Дж.Джаббарлы, 609.

Данная компания с ноября заменила компанию TLS, занимавшуюся рассмотрением документов, представленных для получения французской визы.