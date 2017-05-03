В Баку состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню свободы печати

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В резиденции посла Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс состоялся прием по случаю Всемирного дня свободы печати.

Как сообщает Report, поздравившая журналистов с этим днем посол Великобритании напомнила, что в 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day). Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года "О содействии обеспечению свободы печати в мире" признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Она также отметила, что посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу является одним из 9 кандидатов на пост нового генерального директора ЮНЕСКО.

Посол заявила о важной роли независимой и свободной прессы в сегодняшнее непростое время.

На мероприятии приняли участие представители и главы ряда СМИ Азербайджана.