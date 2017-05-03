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    В Баку состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню свободы печати

    На мероприятии приняли участие представители и главы ряда СМИ Азербайджана© Report.az

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В резиденции посла Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс состоялся прием по случаю Всемирного дня свободы печати. 

    Как сообщает Report, поздравившая журналистов с этим днем посол Великобритании напомнила, что в 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day). Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года "О содействии обеспечению свободы печати в мире" признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества. 

    Она также отметила, что посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу является одним из 9 кандидатов на пост нового генерального директора ЮНЕСКО.

    Посол заявила о важной роли независимой и свободной прессы в сегодняшнее непростое время. 

    На мероприятии приняли участие представители и главы ряда СМИ Азербайджана. 

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