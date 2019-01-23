В Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню соборности Украины

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) и Украинская Народная Республика (УНР) имеют идентичную историю и шли одним путем в борьбе за свободу.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины Александр Мищенко в Баку на мероприятии, посвященном Дню соборности Украины.

"История становления украинской государственности крайне схожа с историей АДР. Мы шли одним и тем же путем, сталкивались с одинаковыми cложностями. Хочу отметить, что Азербайджан стал одним из первых государств, кто признал независимость Украины в начале XX века", - заявил посол.

По его словам, если в январе 1919 произошло объединение и создание независимой Украины, то уже в феврале этого же года в Баку прибыла украинская дипмиссия.

На мероприятии также отмечалось, что в те годы в Украине обучалось множество студентов, которые в дальнейшем стали выдающимися общественно-политическими деятелями - Нариман Нариманов, Юсиф Чеменземенли, Джалил Садыхов, Мустафа Топчибашев, Таги Шахбази и др., которые во время учебы принимали активное участие в общественно-политической жизни Украины. Выступившие отметили, что это сблизило наши народы.

Отметим, что в этом году отмечается 100-летие воссоединения УНР и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.