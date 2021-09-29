В Баку состоялось 8-ое заседание совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией

В Баку состоялось восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией. Председательствовали в заседании премьер-министры обеих стран Али Асадов и Ираклий Гарибашвили.

В Баку состоялось восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией. Председательствовали в заседании премьер-министры обеих стран Али Асадов и Ираклий Гарибашвили.

Как передает Report, в ходе заседания было отмечено, что народы Азербайджана и Грузии веками жили в атмосфере добрососедства. В годы независимости двухсторонние отношения, опирающиеся на взаимное доверие, успешно развивались и вышли на уровень стратегического партнерства.

Участники встречи подчеркнули, что обе страны ведут активный политический диалог, Азербайджан и Грузия поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Было выражено удовлетворение успешным развитием двухсторонних связей по различным направлениям, в особенности в сферах торговли, энергетики, транспорта, транзита, инвестиций, а также в гуманитарной сфере.

Как отмечается, стороны особо подчеркнули, что несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, в течение 8 месяцев текущего года товарооборот между странами вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии, а также главным инвестором в экономику этой страны.

А.Асадов подчеркнул, что с освобождением от оккупации азербайджанских земель сформировалась новая геополитическая и геоэкономическая реальность. Он добавил, что это сулит большие перспективы для восстановления транспортно-коммуникационной системы региона и будет полезным для всех страны региона..

По итогам заседания стороны подписали протокол восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, были подписаны еще 5 документов. Так, Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии и Министерство культуры Азербайджана подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2021-2024 годы.

Между правительствами обеих стран подписано соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия, а также соглашение о пропускных пунктах на границе.

Enterprise Georgia, Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подписали меморандум взаимопонимания. Отдельный меморандум также подписали KOBIA и Enterprise Georgia.