В Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета ЕС-Азербайджан по упрощению визового режима

Сегодня в Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС).

Сегодня в Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС).

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Питер Михалко написал в соцсети "Х".

"Прошло 10 лет с момента подписания Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Азербайджаном, позволившего гражданам получить больше комфорта и возможностей для путешествий. Количество поездок уже превышает допандемический уровень", - отмечается в публикации.