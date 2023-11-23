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В Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета ЕС-Азербайджан по упрощению визового режима

В Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета ЕС-Азербайджан по упрощению визового режима Сегодня в Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС).
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 16:18
В Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета ЕС-Азербайджан по упрощению визового режима

Сегодня в Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС).

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Питер Михалко написал в соцсети "Х".

"Прошло 10 лет с момента подписания Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Азербайджаном, позволившего гражданам получить больше комфорта и возможностей для путешествий. Количество поездок уже превышает допандемический уровень", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Aİ-Azərbaycan Birgə Viza Sadələşdirilməsi Komitəsinin 7-ci iclası keçirilib

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