© Report

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялись политические консультации между Азербайджаном и Германией на уровне министерств иностранных дел.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

В консультациях азербайджанскую сторону представил заместитель главы МИД Халаф Халафов, Федеративную Республику Германия – уполномоченный главы МИД по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Андреас Пешке.

Х.Халафов отметил, что постоянно ведущиеся политические консультации в рамках МИД воспринимаются как традиция и данная традиция имеет полезную платформу.

Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, Х.Халафов сообщил, что решение правительства Германии не выдавать визы представителям сепаратистского режима высоко оценивается как поддержка Германией процесса урегулирования конфликта и территориальной целостности Азербайджана.

А.Пешке заявил, что позиция Германии в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте однозначна и страна поддерживает решение на основе Хельсинкского заключительного акта.

В ходе встречи также обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, а также другие представляющие взаимный интерес вопросы, включая реадмиссию, вопросы миграции и др.