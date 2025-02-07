О нас

В Баку прошли первые консультации между консульскими службами Азербайджана и Словакии

В Баку прошли первые консультации между консульскими службами Азербайджана и Словакии В Баку состоялись первые консульские консультации между Азербайджаном и Словакией.
Внешняя политика
7 февраля 2025 г. 12:05
В Баку прошли первые консультации между консульскими службами Азербайджана и Словакии

В Баку состоялись первые консультации между консульскими службами Азербайджана и Словакии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского управления Министерства иностранных дел Эмиль Сафаров, а словацкую - директор консульского департамента Министерства иностранных и европейских дел Словакии Мартин Бартон.

В консультациях также приняли участие сотрудники соответствующих управлений внешнеполитических ведомств обеих сторон, представитель Государственной миграционной службы Азербайджана и представители посольства Словакии в Азербайджане.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами в консульской сфере, возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Slovakia hold first consular consultations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Slovakiya arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

Самое важное

Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi