В Баку состоялись консультации по вопросам делимитации госграницы между Азербайджаном и Грузией

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ 19 апреля в Баку состоялись консультации между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Дондуа по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, на встрече также участвовали представители министерств иностранных дел обоих стран, эксперты из соответствующих государственных органов Азербайджана.

Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы и состоялся обмен мнением по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках Комиссий.

По итогам проведенных консультаций стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принятия необходимых мер для проведения очередного заседания Комиссии в городе Тбилиси, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.