В Баку состоялись консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и России

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября в Баку состоялись политические консультации заместителя заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина.

Как сообщает Report , в ходе встречи обсуждался широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Подтвержден стратегический характер российско-азербайджанских отношений. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках различных международных организаций.

Отмечена важность подписания Конвенции о статусе Каспийского моря для налаживания разноформатного взаимодействия Прикаспийских государств, а также укрепления региональной безопасности.

Высказано обоюдное удовлетворение выполнением Плана консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики на 2017-2018 годы.

Достигнута договоренность о разработке нового Плана на период 2019-2020 годы.