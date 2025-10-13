Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили перспективы развития экономического сотрудничества

Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 16:51
    В Баку состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева с российским коллегой Алексеем Оверчуком.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

    На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества по различным направлениям.

    Было отмечено, что в 2024 году товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 10% и эта положительная динамика продолжилась и в текущем году. За 8 месяцев взаимная торговля выросла на 13,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до $3 млрд 350 млн.

    Объем грузоперевозок по коридору Север-Юг за 9 месяцев 2025 года увеличился на 8,3%. Из них 10,4% приходится на автомобильные перевозки, а 2% - на железнодорожные.

    За 8 месяцев этого года наблюдался рост экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию на 15%, 23% которых приходится на фрукты и овощи.

    Стороны выразили удовлетворение ходом реализации совместных проектов в сфере инвестиций, промышленности, транспорта и транзита, энергетики, таможни и других областях.

    В контексте укрепления транспортных связей особое внимание было уделено вопросу развития международного транспортного коридора Север-Юг, подчеркнута важность синхронного осуществления работ по расширению инфраструктуры вдоль коридора и обеспечения постоянного увеличения грузопотоков.

    На встрече также состоялся обмен мнениями о возможностях эффективного использования существующего потенциала сотрудничества, дальнейшего расширения взаимных связей и реализации новых совместных инициатив.

    В то же время была отмечена важность проведенной в Баку трехсторонней встречи Азербайджан-Иран-Россия, выражена уверенность, что проведенные переговоры и принятые решения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в отдельных сферах и будут полезны для всех трех стран и региона в целом.

