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В Баку состоялась встреча с волонтерами в рамках конференции министров спорта

В Баку состоялась встреча с волонтерами в рамках конференции министров спорта 26 июня в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) состоялась встреча с волонтерами.
Внешняя политика
26 июня 2023 г. 15:54
В Баку состоялась встреча с волонтерами в рамках конференции министров спорта

26 июня в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) состоялась встреча с волонтерами.

Как сообщает Report, на встрече выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос.

Выступающие выразили уверенность в том, что молодые люди будут активно участвовать в мероприятиях, пожелали им успехов в волонтерской деятельности.

Отметим, что конференция MINEPS VII пройдет с 26 по 29 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda idman nazirlərinin konfransı çərçivəsində könüllülərlə görüş keçirilib

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