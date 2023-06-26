В Баку состоялась встреча с волонтерами в рамках конференции министров спорта

26 июня в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) состоялась встреча с волонтерами.

26 июня в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) состоялась встреча с волонтерами.

Как сообщает Report, на встрече выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос.

Выступающие выразили уверенность в том, что молодые люди будут активно участвовать в мероприятиях, пожелали им успехов в волонтерской деятельности.

Отметим, что конференция MINEPS VII пройдет с 26 по 29 июня.