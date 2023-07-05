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В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Узбекистана

В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Узбекистана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения встретился с находящимся с визитом в стране министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 20:12
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Узбекистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения встретился с находящимся с визитом в стране министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщает Report, на встрече была выражена удовлетворенность исторически сложившимися традиционными дружескими и братскими связями между двумя народами, взаимным политическим доверием и развитием отношений между двумя странами по восходящей линии, подчеркнута важность дальнейшего расширения всестороннего стратегического партнерства.

Бахтиер Саидов, поблагодаривший за приглашение на это престижное мероприятие, которое сегодня проходит в нашей стране, поздравил Азербайджан с высоким уровнем организации мероприятия и высоко оценил инициативы, реализованные в рамках успешного председательства нашей страны в Движении неприсоединения. Он подчеркнул, что именно во время председательства Азербайджана движение развивается устойчивым и динамичным образом.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим взаимовыгодным двусторонним и региональным вопросам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və Özbəkistan XİN başçılarının görüşü olub

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