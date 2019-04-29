В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии Эльмаром Мамедъяровым и Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщает Report, на пресс-конференции по итогам встречи Э. Мамедъяров заявил, что стороны обсудили основные направления сотрудничества Азербайджана и Хорватии, основы которого были заложены документом о стратегическом партнерстве в 2013 году.

"Позиция Хорватии по нагорно-карабахскому конфликту четкая. Она признает территориальную целостность Азербайджана. Хорватия также заинтересована в участии в энергетических проектах Азербайджана, в частности в ЮГК. Мы также обсудили транспортно-инфраструктурные вопросы", заявил э. Мамедъяров.