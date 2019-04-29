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В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии

В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии
Хорватия признает территориальную целостность Азербайджана

В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии Эльмаром Мамедъяровым и Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщает Report, на пресс-конференции по итогам встречи Э. Мамедъяров заявил, что стороны обсудили основные направления сотрудничества Азербайджана и Хорватии, основы которого были заложены документом о стратегическом партнерстве в 2013 году.

"Позиция Хорватии по  нагорно-карабахскому конфликту четкая. Она признает территориальную целостность  Азербайджана. Хорватия также заинтересована в участии в энергетических проектах Азербайджана, в частности в ЮГК. Мы также обсудили транспортно-инфраструктурные вопросы", заявил э. Мамедъяров. 

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