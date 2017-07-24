В Баку состоялась презентация методического пособия "По процедуре проверки паспортов"

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация второго издания методического пособия "По процедуре проверки паспортов", опубликованного в рамках проекта, финансируемого Госдепартаментом США и реализованного совместно с Госпогранслужбой Азербайджана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии заместитель начальника отдела международных связей ГПС Мурад Нагиев рассказал о проекте" Повышение национального потенциала по интегрированному пограничному управлению в Азербайджане", в рамках которого и было издано данное пособие. Он отметил, что в рамках этого проекта более 50 пограничников прошли соответствующие тренинги.

Глава представительства Международной организации по миграции в Азербайджане Серхан Актопрак отметил важность публикации подобных пособий, особенно на фоне массовой миграции беженцев, наблюдаемой в настоящее время.

Далее была дана подробная информация о пособии. Было сообщено, что книга издана на азербайджанском языке тиражом в 200 экземпляров.