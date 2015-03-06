Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация проекта, посвященного 100-летию битвы при Чанаккале.

Как сообщает Report, презентация проекта Института Юнуса Эмре под названием "100-летие Чанаккалы: от битвы к миру" состоялась в посольстве Турции в Азербайджане.

Выступивший на мероприятии глава Центра турецкой культуры Института Юнуса Эмре Али Джура сообщил, что в рамках проекта, с 12 по 22 марта, группа азербайджанских студентов из 25 человек побывает в Турции. В ходе визита они посетят Чанаккале, а также другие города Турции для лучшего ознакомления с культурой и историей этой страны. По итогам визита будут проведены научные работы, которые будут затем переведены на три языка.

Далее выступил посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун. Вначале он почтил память двух военных пилотов, погибших в результате крушения самолета в Турции. Он отметил, что 2015 год является важным для Турции. Посол рассказал об истории битвы при Чанаккале.

Касаясь отношений между Турцией и Азербайджаном, И.А.Джошгун отметил, что эти отношения находятся на высоком уровне. "Турция и Азербайджан всегда будут рядом друг с другом в горе и радости". - отметил посол.